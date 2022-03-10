أنت تكملني ....نصفي الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







أعضاء اللمة الكرام أهلا بكم معي وأهلا بي معكم اليوم سوف يبخحث كل منا عن نصفه الآخر أو من يكمله فكريا



التلاقي في الأفكار هو شكل من أشكال الكمال والكمال لله سبحانه بمعنى النصف الآخر لا يوجد فقط في الزواج هناك أشخاص نجد أنهم مكملين لنا نجد أفكارنا توأمة لأفكارهم



أكملني .... .نصفي الآخر.





هكذا أفكر ....عندما أجد في الطريق منكرا ..زجاجة أسلاك أذى حتى للحيوان .أغيؤه لا أعرف فن التجاهل وأن أقول المهم لا تؤذيني أنا لا أبدا فأين من يكملني ؟



في قناعتي أن جارتي مريضة لابد أن أساعدها في أعمال بيتها ولن أتردد لكن مجتمعياليوم فرض أن اغلق باب بيتنا لأن الزمن تغير فحكم قلوب الناس التيقيت وتغيرت محى قناعتي التي تربيت عليها ...فهل هناك من يكملني في فكرتي



في قناعتي أن العالم الافتراضي نسخة للواقع باسم مختلف بموقع مختلف بعالم أصنعه لنفسي لأغوص بيه لكن بالأخير انا هي العقل الذييفكر ويكتب هنا وخارجا فكن يكملني ؟....من يرى العالم هذا بمثل ما اراه أو يكمل فكرتي





في قناعة مجتمعنا العربي الاسلامي أن تظهر اسلامط بالصلاة على قارعة الطريق ليرى الجميع أنك مصلي ..وتعود لبيتك وانت تمر على امك مرور الكرام وقد لا تحدثها أصلا .....قمجتمعي مجتمع مظاهر من يكملني ....



من يبحث عمن يكملهمن يجد أفكاره عند غيره هل نحن مجتمع نفكر بنفس التفكير...

بالاخير أقول تكامل الأفكار وتوأمت التواصل قد تكون أصدق بكثير من توأمة الشكل







شكرا لكم





















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