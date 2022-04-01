إسهر مع اللمة! هل عرفتم الآن من أكون؟

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,330
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
DIVIDER3 COL.jpg

مبــــــــارك عليكم الشهر الكريم لمّاويين ولمّاويات
أبهجكم الله وبارك لكم في أيامكم وجعلني وإياكم من الفائزين بهذا الشهر المبارك
اللهم آمين..

هااه! مين متحمس فيكم لرمضان مع اللمة الجزائرية؟! 😍
أنا بصراحة متحمسة أكتر منكم 🥳 🤩

نقدم لكم لرمضان هذا العام 1443 للهجرة 2022 للميلاد
سهرة من نوع آخر أو إستراحة من نوع آخر إن صح التعبير
وسهرتنا بعنوان

[[ هل عرفتم الآن من أكون؟! ]]

فكرة الموضوع او التحدي هي أنني وفي كل يومين سأطل عليكم
بموضوع أضع لكم فيه كلام الشخصية عن نفسه او نفسها
وأنتم من خلال كلام الشخصية ستتعرفون عليها وتخبروننا من تكون
والفائز في التعرف على الشخصية يتحصل على ...


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إن شاء الله تنال هذه المنافسة اللطيفة إعجابكم وإستحسانكم

DIVIDER3 COL2.jpg
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,330
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,144
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
مشاهدة المرفق 143447

مبــــــــارك عليكم الشهر الكريم لمّاويين ولمّاويات
أبهجكم الله وبارك لكم في أيامكم وجعلني وإياكم من الفائزين بهذا الشهر المبارك
اللهم آمين..

هااه! مين متحمس فيكم لرمضان مع اللمة الجزائرية؟! 😍
أنا بصراحة متحمسة أكتر منكم 🥳 🤩

نقدم لكم لرمضان هذا العام 1443 للهجرة 2022 للميلاد
سهرة من نوع آخر أو إستراحة من نوع آخر إن صح التعبير
وسهرتنا بعنوان

[[ هل عرفتم الآن من أكون؟! ]]

فكرة الموضوع او التحدي هي أنني وفي كل يومين سأطل عليكم
بموضوع أضع لكم فيه كلام الشخصية عن نفسه او نفسها
وأنتم من خلال كلام الشخصية ستتعرفون عليها وتخبروننا من تكون
والفائز في التعرف على الشخصية يتحصل على ...


مشاهدة المرفق 143449

مشاهدة المرفق 143450

إن شاء الله تنال هذه المنافسة اللطيفة إعجابكم وإستحسانكم

مشاهدة المرفق 143451
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أثرتي شوقي بهاته المسابقة أخيتي 😁😍

سوف أكوووون من بين المشاركين والحاضرين الدائمين بإذن الله

تحياتي لكِ 🌷💐🌼🌹
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,406
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
رمضانكم مبروك تقيل الله منكم ومنا صالح الأعمال
ان شاء الله نكونو حاضرين بإذن الله هذا رمضان وبقوة ....بشوق لمتابعة المسابقة شكرا على سهركم الدائم ووفائكم لهذا المنتدى
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: عضو شرفي::
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,302
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
فكرة مليحة بصح ياودي نسينا كامل المعلومات تع الشخصيات 😅 هاني نجي نطل معاكم نقرعج وصاي☕ بالتوفيق
 
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