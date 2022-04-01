إسهر مع اللمة! هل عرفتم الآن من أكون؟

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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مبــــــــارك عليكم الشهر الكريم لمّاويين ولمّاويات
أبهجكم الله وبارك لكم في أيامكم وجعلني وإياكم من الفائزين بهذا الشهر المبارك
اللهم آمين..
هااه! مين متحمس فيكم لرمضان مع اللمة الجزائرية؟!
أنا بصراحة متحمسة أكتر منكم
نقدم لكم لرمضان هذا العام 1443 للهجرة 2022 للميلاد
سهرة من نوع آخر أو إستراحة من نوع آخر إن صح التعبير
وسهرتنا بعنوان
[[ هل عرفتم الآن من أكون؟! ]]
فكرة الموضوع او التحدي هي أنني وفي كل يومين سأطل عليكم
بموضوع أضع لكم فيه كلام الشخصية عن نفسه او نفسها
وأنتم من خلال كلام الشخصية ستتعرفون عليها وتخبروننا من تكون
والفائز في التعرف على الشخصية يتحصل على ...
إن شاء الله تنال هذه المنافسة اللطيفة إعجابكم وإستحسانكم