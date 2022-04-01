إسهر مع اللمة! هل عرفتم الآن من أكون؟

نقدم لكم لرمضان هذا العام 1443 للهجرة 2022 للميلاد سهرة من نوع آخر أو إستراحة من نوع آخر إن صح التعبير وسهرتنا بعنوان

[[ هل عرفتم الآن من أكون؟! ]]

فكرة الموضوع او التحدي هي أنني وفي كل يومين سأطل عليكم

بموضوع أضع لكم فيه كلام الشخصية عن نفسه او نفسها

وأنتم من خلال كلام الشخصية ستتعرفون عليها وتخبروننا من تكون

والفائز في التعرف على الشخصية يتحصل على ...

إن شاء الله تنال هذه المنافسة اللطيفة إعجابكم وإستحسانكم