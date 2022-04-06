الضيف الرابع، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 13,463
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- لا أعلم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا أنثى تعشق الفخامة والبساطة في آن واحد.
في منتدى بوح القلم الخاص تجدونني أغلب الأحيان فهو القسم القريب إلى قلبي.
قديمة أنا في هذا القصر الكبير وأعمل في إدارته. معرفي [إسمي في المنتدى] باللغة العربية وهو يخبركم من أكون هنا.
أنا إنسانة انسانة بسيطة تعشق الطبيعة وسحرها، تحب الحيوانات وتعشق الأشخاص الايجابيين.
أحاول الدخول الى المنتدى بقدر إستطاعتي فأنا علي مسؤوليات كبيرة من بيت وأولاد، وأنا احاول التوفيق بين حياتي الخاصة والمنتدى.
تمت إستضافتي على كرسي التعارف وكنت غاية في السعادة وأنا أجيب على أسئلتكم المميزة.
أعشق الصراحة والوضوح فالغموض والضباب لا يستهويني ولا أحبه البتة.
هل عرفتم الآن من أكون؟