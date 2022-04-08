الضيف السادس، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا أنثى تعشق المطبخ والطبخ وقسم المطبخ اللماوي هو الأقرب إلى قلبي وفي المرتبة الثانية يأتي منتدى مشكلتى فأنا أحب أن أطلع عليه وأقرأ آراء وأقتراحات اللماويين واللماويات،
وفي المرتبة الثالثة قسم الشعر والخاطرة فهناك المشاعر تخرج على هيئة حروف وجُمَل.
معرفي في المنتدى (أي إسمي في المنتدى) خليط ما بين أحرف عربية ورموز ومعناه يخبركم من أكون.
يعرفني بعض من رواد وأعضاء المنتدى ولكنني لا أشعر بأني قريبة إلى أحد منهم، ربما لأنني نوعاً ما جديدة على المنتدى.
أعمل في إدارة اللمة الجزائرية وأحاول جاهدة أن أرقى به نحو القمة.
سألوني أن حدثينا عن نفسك في جملتين فأخبرتهم بأني إنسانة مملة وملولة جداً.
تمت إستضافتي على كرسي التعارف وسعدت حينها بالإجابة على أسئلتكم.
هل عرفتم الآن من أكون؟