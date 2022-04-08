الضيف السادس، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,527
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
DIVIDER3 COL.jpg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

DIVIDER3 COL2.jpg

أنا أنثى تعشق المطبخ والطبخ وقسم المطبخ اللماوي هو الأقرب إلى قلبي وفي المرتبة الثانية يأتي منتدى مشكلتى فأنا أحب أن أطلع عليه وأقرأ آراء وأقتراحات اللماويين واللماويات،
وفي المرتبة الثالثة قسم الشعر والخاطرة فهناك المشاعر تخرج على هيئة حروف وجُمَل.

معرفي في المنتدى (أي إسمي في المنتدى) خليط ما بين أحرف عربية ورموز ومعناه يخبركم من أكون.
يعرفني بعض من رواد وأعضاء المنتدى ولكنني لا أشعر بأني قريبة إلى أحد منهم، ربما لأنني نوعاً ما جديدة على المنتدى.
أعمل في إدارة اللمة الجزائرية وأحاول جاهدة أن أرقى به نحو القمة.

سألوني أن حدثينا عن نفسك في جملتين فأخبرتهم بأني إنسانة مملة وملولة جداً.
تمت إستضافتي على كرسي التعارف وسعدت حينها بالإجابة على أسئلتكم.

هل عرفتم الآن من أكون؟

ramadan-yajma3na.gif
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,543
النقاط
491
ههههههههه
زخرفة حرف ثلاث اجوبه مايصير احسن سجلي كل اهل اللمه هههههههه
 
أ

أريج محمد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ماي 2018
المشاركات
9
النقاط
503
محل الإقامة
هناك
الجنس
أنثى
قال سكون الفجر:
مشاهدة المرفق 144016

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

مشاهدة المرفق 144017

أنا أنثى تعشق المطبخ والطبخ وقسم المطبخ اللماوي هو الأقرب إلى قلبي وفي المرتبة الثانية يأتي منتدى مشكلتى فأنا أحب أن أطلع عليه وأقرأ آراء وأقتراحات اللماويين واللماويات،
وفي المرتبة الثالثة قسم الشعر والخاطرة فهناك المشاعر تخرج على هيئة حروف وجُمَل.

معرفي في المنتدى (أي إسمي في المنتدى) خليط ما بين أحرف عربية ورموز ومعناه يخبركم من أكون.
يعرفني بعض من رواد وأعضاء المنتدى ولكنني لا أشعر بأني قريبة إلى أحد منهم، ربما لأنني نوعاً ما جديدة على المنتدى.
أعمل في إدارة اللمة الجزائرية وأحاول جاهدة أن أرقى به نحو القمة.

سألوني أن حدثينا عن نفسك في جملتين فأخبرتهم بأني إنسانة مملة وملولة جداً.
تمت إستضافتي على كرسي التعارف وسعدت حينها بالإجابة على أسئلتكم.

هل عرفتم الآن من أكون؟

مشاهدة المرفق 144018
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