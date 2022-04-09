الضيف السابع، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا رجل يحمل هم دينه ويسأل الله دوماً أن يعينه على ذلك، ولهذا تجدونني دائماً في قسم الشريعة الإسلامية فهو الأقرب إلى قلبي.
أحد أعمدة اللمة الجزائرية أنا ولي معه ذكريات لا تنسى.
معرفي (أي إسمي في المنتدى) بحروف لاتينية.
قريب من الأعضاء وأعمل في إدارة المنتدى وأحاول بقدر المستطاع التواجد وأيضاً تمت استضافتي على كرسي التعارف واستمتعت حينها بالإجابة على أسئلتكم.
أرجوا أن تكونوا قد عرفتموني برغم قلة كلامي عن نفسي.
فهل عرفتم الآن من أكون؟