الضيف السابع عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا رجل بعطر طفل طموح في الحياة، ومتواضع مع الجميع، وجديد على اللمة الجزائرية، إلا أنني حظيت بالقبول من من قبل اللمّاويين واللمّاويات.
أحب التجوال بين أقسام المنتدى إلا أن قسم الحاسوب والإنترنيت فهو الأقرب إلى قلبي.
معرفي [اسمي في المنتدى] خليط ما بين العربية وربما أحرف لاتينية أو أشياء أخرى.
وبالسؤال عن ما إذا كنت منتظم في دخولي الى اللمة فأنا أحاول الحضور المنتظم وأحيانا أفشل في هذا بسبب الظروف، وأنشط أكثر في فترات العطل.
لم اتشرف بالدعوة الى كرسي التعارف وإن شاء الله يكون لي نصيب في الأيام القادمة.
فهل عرفتم الآن من أكون؟