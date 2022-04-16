الضيف الثالث عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,653
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

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أنثى بعطر الورد أنا. تجدونني تارة في قسم التصوير الفوتوغرافي وتارة في قسم الطبخ وقسم الأعمال اليدوية فأنا من عشّاق الأعمال اليدوية والفنية.
معرفي [اسمي في المنتدى] بأحرف لاتينية. وصورتي الرمزية تخبركم عني. عضوة قديمة في المنتدى لأني إلتحقت باللمة الجزائرية في عام 2011 يعني أني قديمة هنـــا.
إلا أنني لست منتظمة في دخولي إلى لمتي.

وبالسؤال عن ما إن كنت شخصية قريبة من الاعضاء فأنا لست بالقريبة جداً ولا البعيدة ولكن خلال تواجدي في اللمة تعرفت على الكثير من الإخوة والأخوات حفظهم الله جميعاً.
أنا عضوة في اللمة ولم يسبق لي العمل في الإدارة. وإن كنت سأتحدث عن نفسي فأنا شجر جذعها ثابت ثمارها مختلف.
قبل سنتين من الآن تمت إستضافتي على كرسي التعارف وكنت سعيدة بالإجابة على تساؤلاتكم.



هل عرفتم الآن من أكون؟


أسألكم الدعاء لأهلكم وإخوانكم في فلسطين
لا تنسونا من خالص دعائكم
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,653
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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