الضيف الحادي عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا رجل يجد راحته في القسم الاسلامي لاني أشعر بمسؤولية نشر الدين و نعطيه كل ما في قلبي، ولهذا ستجدونني دائماً هناك.
معرفي [أي إسمي في المنتدى] باللغة العربية لأنها لغة كتاب الله عز وجل. أظنني أنني شخصية قريبة خاصة في القسم الاسلامي.
لدي عشر سنوات و انا عضو في اللمة الجزائرية، بالإضافة إلى أن اللمة الجزائرية أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية.
لم تتم إستضافتي على كرسي التعارف ولكنني أرغب بذلك. تعرفوا على اخوكم المتواضع الذي يحب مساعدة غيره في كل شيء.
هل عرفتم الآن من أكون؟