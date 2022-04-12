الضيف العاشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا أنثى هادئة يروقني قسم الشعر والخاطرة فهو أكثر الاقسام القريبة إلى قلبي. معرفي (أي إسمي في المنتدى) بأحرف لاتينية.
قريبة من الأعضاء والجميع يعرفني، ومنذ مدة بدأت العمل في إدارة اللمة الجزائريةـ أنا إنسانة بسيطة وأي شيء بسيط وصغير يُسعدني، عفوية ومرحة.
في الغالب أنا شخص منتظم في دخوله الى اللمة الجزائرية ولكن في بعض الأحيان أغيب لكنني أعود لأعوض ما فاتني.
ولن أنسى اليوم الذي تمت إستضافتي على كرسي التعارف كانت اياماً رائعة.
ماعندي مانزيد نخبركم ركزوا برك تعرفوني.
فهل عرفتم الآن من أكون؟