سلسلة جميع فتاوى الصيام

ناصر dz
:: عضو بارز ::
س 1 / ماحكم الأعتماد على الرؤية المعتادة ؟
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغي
أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظرة , فإذا رأوه وجب
العمل بمقتضى هذه الرؤية , صوما ً إن كان الهلال هلال رمضان ,
وإفطارا ً إن كان الهلال هلال شوال .
الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة رقم (( 5 )) صفحة 150
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغي
أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظرة , فإذا رأوه وجب
العمل بمقتضى هذه الرؤية , صوما ً إن كان الهلال هلال رمضان ,
وإفطارا ً إن كان الهلال هلال شوال .
الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة رقم (( 5 )) صفحة 150