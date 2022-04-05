سلسلة جميع فتاوى الصيام

س 3 / ماحكم الأعتماد على الرؤية مايسمى (( بالدربيل )) ؟

استعمال مايسمى بالدربيل وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ,

ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الأعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها ,

ولكن لو استعمل فرأه من يوثق به فإن يعمل بهذه الرؤية .

وقد كان الناس قديما ً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (( المنائر )) في ليلة الثلاثين من شعبان

أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراؤنة بواسطة هذا المنظار , على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة

فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قول النبي صلى الله علية وسلم

(( إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا )) .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة رقم (( 5 )) صفحة 151