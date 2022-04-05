سلسلة جميع فتاوى الصيام

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
8,051
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
س 1 / ماحكم الأعتماد على الرؤية المعتادة ؟
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغي
أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظرة , فإذا رأوه وجب
العمل بمقتضى هذه الرؤية , صوما ً إن كان الهلال هلال رمضان ,
وإفطارا ً إن كان الهلال هلال شوال .
الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة رقم (( 5 )) صفحة 150
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
8,051
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
س 2 / ماحكم الأعتماد على الرؤية بالأرصاد الفلكية ؟
لايجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ,
فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة
لعموم قول النبي صلى الله علية وسلم
(( إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا ))
أما الحساب فإنه لايجوز العمل به ولا الاعتماد عليه .
الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة رقم (( 5 )) صفحة 150
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
8,051
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
س 3 / ماحكم الأعتماد على الرؤية مايسمى (( بالدربيل )) ؟
استعمال مايسمى بالدربيل وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ,
ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الأعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها ,
ولكن لو استعمل فرأه من يوثق به فإن يعمل بهذه الرؤية .
وقد كان الناس قديما ً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (( المنائر )) في ليلة الثلاثين من شعبان
أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراؤنة بواسطة هذا المنظار , على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة
فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قول النبي صلى الله علية وسلم
(( إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا )) .
الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة رقم (( 5 )) صفحة 151
 
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