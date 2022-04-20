الضيف السادس عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا أنثى متواضعة احب المشاركة وطموحة لا احب الضعف. تجدونني في كالنحلة دائمة الطيران من موضوع الى آخر إلا أن قسم الطبخ هو أقرب الأقسام إلى قلبي.
معرفي [إسمي في المنتدى] بأحرف عربية.
وبالسؤال عن ما إذا كنت جديدة هنا فنعم أنا جديدة إلى حد ما في اللمة الجزائرية لكنني أظن بأن معظم الأعضاء يعرفونني.
منذ إنتسابي الى اللمة وأنا دائمة الدخول الى اللمة الجزائرية.
رسالتي الى كل لمّاوي ولمّاوية أود أخبارهم اني ربما صديقة افتراضية لكن من يحتاجني لن اقصر ابدا والبي مباشرة.
فهل عرفتم الآن من أكون؟