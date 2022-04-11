الضيف التاسع، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
رجل حديثه السياسة على الرغم من أن القسم العام هو اكثر ما اتواجد به ولو ان كل الاقسام لها حضوه في تواجدي.
معرفي [أي إسمي في المنتدى] باللاتيني. وانا اعتبر نفسي قديما في المنتدى ولا ثمة تقارب بيني وبين الاعضاء على المستوى الشخصي
الا من خلال مايطرح على المنتدى ومن خلاله اعتبر نفسي قريبا من الجميع وهناك عضوين لهما حضوه مميزه في نفسي هما ليليا مرام ومحمد الامين.
أنا احد الاعضاء ومواطن عربي بسيط. دخولي منتظم إلى حد ما وفيما سبق جلست على كرسي التعارف.
الاعضاء يعرفون شخصيتي من خلال تواجدي هنا كما هو الحال لمعرفتي لهم من خلال طرحهم.
فهل عرفتم الآن من أكون؟