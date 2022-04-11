سكاتش رانا اهنا .

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
.سيداتي أوانسي سادتي نقدملكم اليوم سكاتش بعنوان < رانا اهنا >
من تمثيل فرقة الابتسامات للمة الجزائرية:
برعاية قلب اللوز مايفنا ما يعوز:
واو
واش اخزنني غير الخير
لا لا ماشي قصدي انت واو
متبداش مالا واش قصدك احزنني
راني نتعجب في اعضاء المنتدى في هذا رمضان. ماشاء الله عليهم ناس ملاح بزاف.
والله عجبتني احزنني نحيتهالي من يدي ناس ماشاء الله ولاد فاميليا.
انا تاني راح يقتلوني من الضحك استعملوني بزاف في هذا رمضان راسي راه ينمل هههه
احزنني الله يبعد علينا الاحزان وبلادها وترجع اللمة زاهية بعبادها.
عجبتني القصيدة احزنني برافو.
على بالكم واش خاصن معانا في رمضان؟
واش خاص التفاح والبنان؟
خاصنا ايكونة نتاع سخفتني.
سخفتني ههه سخفتني ههه سخفتني هاهاها
واشذهاهاها احشم شوية يخي بهلول.
اسمحولي راني نجرب فيها برك،،، حقا وين راهي أحببته؟
اهي تتفرج في المسلسل التركي سنوات الضياع علابيها ضاعت.
واش كاين أحزنني الصامط ديما عقابي منكد عليا معيشتي.
رواحي أحببته ياجدك نحي نواضر القلوبا عذبتينا بيهم واسمعوني مليح.
والله ياجماعة كاين ناس عندنا وقت ماشفناهم ماعبزو علينا هاذي مدة وسنين.
صح كاينة منها البراكة في الحاضرين راهم متهليين.
سيرتو إلياس دارلي الحساسية في قلوبي يايما عماني.
لازم ياجماعة نشكروا الاعضاء ونقدمولهم هدية تليق بيهم.
أحببته بالبزاف فكرة مليحة أنا راني واجدة.( سندريلا)
راني حاب نبكي على هاذ اللحظة الرومانسية.
واش رايكم نغنولهم غنية.
تيررا تيررا رارااااااي
ياهاها بالعقل أحببته فيلم هندي ولا ماشي هاك صدعتينا.
ساعات تبانلي بهلول يا هاها يخي رانا في رمضان الله يهديك
واش بيك أعجبني سيريو بزاف لالا قصدي انشودة شكر وتقدير خير من الدراهم هههه
عجبتني الايدي بزاف ايا اعدلو رواحكم نبداو كل واحد بالدور ابدا احزنني منهيه باه متبكيناش من تالي
لمتنا العزيزة /// تبدو دوما سعيدة
قلوبنا تعشقها/// عشقا جما عجيبا
اعضاءها تجمعهم /// المودة والطيبة
حسن الاخلاق عندهم /// مبجل مقدس
الفاظهم تهذب /// كل نفس لئيمة
شعارهم الدائم ///الاصرار والعزيمة
يارب احفظ لهم/// هذا الجمع الكريم
يا ايها الرواد /// لاتنسو ردّ الدين
احموا هاذ السفينة /// وفو العهد القديم
تحياتنا الابتسامتية لناس اللمة لعزاز .
نحبكم بالبزاف باي.
وانايا أحببته.
منضنش تتفاهموا يجي نهار تقتلو بعضاكم.
تعجبني أحزنته هاهاها
شوية سيريو يا جماعة الناس تتفرج فينا وانتو تدابزو أيا البهلول سوق صحابك ويالا.
أستناو يا جماعة وين يدفعوا الدوصي نتاع الانتساب ؟
من تمثيل فرقة الابتسامات للمة الجزائرية:
برعاية قلب اللوز مايفنا ما يعوز:
واو
واش اخزنني غير الخير
لا لا ماشي قصدي انت واو
متبداش مالا واش قصدك احزنني
راني نتعجب في اعضاء المنتدى في هذا رمضان. ماشاء الله عليهم ناس ملاح بزاف.
والله عجبتني احزنني نحيتهالي من يدي ناس ماشاء الله ولاد فاميليا.
انا تاني راح يقتلوني من الضحك استعملوني بزاف في هذا رمضان راسي راه ينمل هههه
احزنني الله يبعد علينا الاحزان وبلادها وترجع اللمة زاهية بعبادها.
عجبتني القصيدة احزنني برافو.
على بالكم واش خاصن معانا في رمضان؟
واش خاص التفاح والبنان؟
خاصنا ايكونة نتاع سخفتني.
سخفتني ههه سخفتني ههه سخفتني هاهاها
واشذهاهاها احشم شوية يخي بهلول.
اسمحولي راني نجرب فيها برك،،، حقا وين راهي أحببته؟
اهي تتفرج في المسلسل التركي سنوات الضياع علابيها ضاعت.
واش كاين أحزنني الصامط ديما عقابي منكد عليا معيشتي.
رواحي أحببته ياجدك نحي نواضر القلوبا عذبتينا بيهم واسمعوني مليح.
والله ياجماعة كاين ناس عندنا وقت ماشفناهم ماعبزو علينا هاذي مدة وسنين.
صح كاينة منها البراكة في الحاضرين راهم متهليين.
سيرتو إلياس دارلي الحساسية في قلوبي يايما عماني.
لازم ياجماعة نشكروا الاعضاء ونقدمولهم هدية تليق بيهم.
أحببته بالبزاف فكرة مليحة أنا راني واجدة.( سندريلا)
راني حاب نبكي على هاذ اللحظة الرومانسية.
واش رايكم نغنولهم غنية.
تيررا تيررا رارااااااي
ياهاها بالعقل أحببته فيلم هندي ولا ماشي هاك صدعتينا.
ساعات تبانلي بهلول يا هاها يخي رانا في رمضان الله يهديك
واش بيك أعجبني سيريو بزاف لالا قصدي انشودة شكر وتقدير خير من الدراهم هههه
عجبتني الايدي بزاف ايا اعدلو رواحكم نبداو كل واحد بالدور ابدا احزنني منهيه باه متبكيناش من تالي
لمتنا العزيزة /// تبدو دوما سعيدة
قلوبنا تعشقها/// عشقا جما عجيبا
اعضاءها تجمعهم /// المودة والطيبة
حسن الاخلاق عندهم /// مبجل مقدس
الفاظهم تهذب /// كل نفس لئيمة
شعارهم الدائم ///الاصرار والعزيمة
يارب احفظ لهم/// هذا الجمع الكريم
يا ايها الرواد /// لاتنسو ردّ الدين
احموا هاذ السفينة /// وفو العهد القديم
تحياتنا الابتسامتية لناس اللمة لعزاز .
نحبكم بالبزاف باي.
وانايا أحببته.
منضنش تتفاهموا يجي نهار تقتلو بعضاكم.
تعجبني أحزنته هاهاها
شوية سيريو يا جماعة الناس تتفرج فينا وانتو تدابزو أيا البهلول سوق صحابك ويالا.
أستناو يا جماعة وين يدفعوا الدوصي نتاع الانتساب ؟
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