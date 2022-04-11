سكاتش رانا اهنا .

.سيداتي أوانسي سادتي نقدملكم اليوم سكاتش بعنوان < رانا اهنا >من تمثيل فرقة الابتسامات للمة الجزائرية:برعاية قلب اللوز مايفنا ما يعوز:واوواش اخزنني غير الخيرلا لا ماشي قصدي انت واومتبداش مالا واش قصدك احزننيراني نتعجب في اعضاء المنتدى في هذا رمضان. ماشاء الله عليهم ناس ملاح بزاف.والله عجبتني احزنني نحيتهالي من يدي ناس ماشاء الله ولاد فاميليا.انا تاني راح يقتلوني من الضحك استعملوني بزاف في هذا رمضان راسي راه ينمل ههههاحزنني الله يبعد علينا الاحزان وبلادها وترجع اللمة زاهية بعبادها.عجبتني القصيدة احزنني برافو.على بالكم واش خاصن معانا في رمضان؟واش خاص التفاح والبنان؟خاصنا ايكونة نتاع سخفتني.سخفتني ههه سخفتني ههه سخفتني هاهاهاواشذهاهاها احشم شوية يخي بهلول.اسمحولي راني نجرب فيها برك،،، حقا وين راهي أحببته؟اهي تتفرج في المسلسل التركي سنوات الضياع علابيها ضاعت.واش كاين أحزنني الصامط ديما عقابي منكد عليا معيشتي.رواحي أحببته ياجدك نحي نواضر القلوبا عذبتينا بيهم واسمعوني مليح.والله ياجماعة كاين ناس عندنا وقت ماشفناهم ماعبزو علينا هاذي مدة وسنين.صح كاينة منها البراكة في الحاضرين راهم متهليين.سيرتو إلياس دارلي الحساسية في قلوبي يايما عماني.لازم ياجماعة نشكروا الاعضاء ونقدمولهم هدية تليق بيهم.أحببته بالبزاف فكرة مليحة أنا راني واجدة.( سندريلا)راني حاب نبكي على هاذ اللحظة الرومانسية.واش رايكم نغنولهم غنية.تيررا تيررا راراااااايياهاها بالعقل أحببته فيلم هندي ولا ماشي هاك صدعتينا.ساعات تبانلي بهلول يا هاها يخي رانا في رمضان الله يهديكواش بيك أعجبني سيريو بزاف لالا قصدي انشودة شكر وتقدير خير من الدراهم ههههعجبتني الايدي بزاف ايا اعدلو رواحكم نبداو كل واحد بالدور ابدا احزنني منهيه باه متبكيناش من تاليلمتنا العزيزة /// تبدو دوما سعيدةقلوبنا تعشقها/// عشقا جما عجيبااعضاءها تجمعهم /// المودة والطيبةحسن الاخلاق عندهم /// مبجل مقدسالفاظهم تهذب /// كل نفس لئيمةشعارهم الدائم ///الاصرار والعزيمةيارب احفظ لهم/// هذا الجمع الكريميا ايها الرواد /// لاتنسو ردّ الديناحموا هاذ السفينة /// وفو العهد القديمتحياتنا الابتسامتية لناس اللمة لعزاز .نحبكم بالبزاف باي.وانايا أحببته.منضنش تتفاهموا يجي نهار تقتلو بعضاكم.تعجبني أحزنته هاهاهاشوية سيريو يا جماعة الناس تتفرج فينا وانتو تدابزو أيا البهلول سوق صحابك ويالا.أستناو يا جماعة وين يدفعوا الدوصي نتاع الانتساب ؟