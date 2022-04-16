سهرة مع ضيف 💖بشائر الخير💖 [ راني واجدة]

أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة

داخل وخارج الوطن او في المارشي

حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة

خيمة من لا خيمة له

حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان

ولا يكون سوى

منتدى اللمة الجزائرية

في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء