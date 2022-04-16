سهرة مع ضيف 💖بشائر الخير💖 [ راني واجدة]

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,659
النقاط
2,651
الجنس
ذكر

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أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود

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في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان

البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها

صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها

اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها

يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها

نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها


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جرى في الكواليس.
ضيف اليوم لما ارسلنالو الأنفيتاسيو نتاع الدعوة نتاع الضيافة لقيناه عامل هاك

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ولما عرفت بلي الدعوة لسهرة مع ضيف

قالت
راني واجدة
°اشهار سندريلا°





انها ضيفتنا الكريمة



@💖بشائر الخير💖




فاهلا وسهلا بك اليوم
قاعدة مهمة.
بدون أسئلة شخصية ومحرجة للضيف رجاءا.


 

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,659
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
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💖بشائر الخير💖

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ديسمبر 2021
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النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكرا على الدعوة
والاستضافة اخ فريد
والله صورة جد معبرة وضف إليها جبلا من الدروس 😂😂
بانتظار أسئلتكم
خذوا راححتكم😌😌
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,075
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
ياخويا مرحبا بالضيفة راني عييت معاها باش جات قاتلي انا نتاع ليرجونس وسبيطارات خاطيني الخيمات يخي قنعتها باش تجي كشما تشوف وصفات طبية لجماعة الخيمة ،شكرا خويا فريد على الأجواء وعلى الشعر ياخويا ياخويا كلمة وعليها الكلام ،انا نستنى الأعضاء يجيو باش مطرح الأسئلة ونقصرو مع الضيفة .
 
💖

💖بشائر الخير💖

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ديسمبر 2021
المشاركات
31
النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال Hakan:
ياخويا مرحبا بالضيفة راني عييت معاها باش جات قاتلي انا نتاع ليرجونس وسبيطارات خاطيني الخيمات يخي قنعتها باش تجي كشما تشوف وصفات طبية لجماعة الخيمة ،شكرا خويا فريد على الأجواء وعلى الشعر ياخويا ياخويا كلمة وعليها الكلام ،انا نستنى الأعضاء يجيو باش مطرح الأسئلة ونقصرو مع الضيفة .
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اكيد الفضل يعود لاقناعاتك 😂😂
واش من وصفات الواحد عاد ڨال بسم الله وبدأ يتعود على الدم 😅
 
  • هاهاها
التفاعلات: Hakan
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💖بشائر الخير💖

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ديسمبر 2021
المشاركات
31
النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,659
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال Hakan:
ياخويا مرحبا بالضيفة راني عييت معاها باش جات قاتلي انا نتاع ليرجونس وسبيطارات خاطيني الخيمات يخي قنعتها باش تجي كشما تشوف وصفات طبية لجماعة الخيمة ،شكرا خويا فريد على الأجواء وعلى الشعر ياخويا ياخويا كلمة وعليها الكلام ،انا نستنى الأعضاء يجيو باش مطرح الأسئلة ونقصرو مع الضيفة .
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يا خاه مكانش ايرجونس كيما اللمة نتاعنا الحالة الكل مهابل ومكاسير ومضروبين بالمقلة راهي في مكان عملها الثاني مكان علاه تحير . اهلا وسهلا.
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,310
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


شكرا عم فريد لافتتاح خيمة الضيافة


أهلا وسهلا بالخباشة تاعنا ههههه



@💖بشائر الخير💖

منورة اختي

-كيفاش تفوتي في رمضان مع الدراسة؟
-نشاطاتك في رمضان؟

🌹🌹🌹🌹
 
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