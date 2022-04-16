سهرة مع ضيف 💖بشائر الخير💖 [ راني واجدة]

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
جرى في الكواليس.
أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا
مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود
في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان
البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها
صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها
اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها
يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها
نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها
**************
أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا
مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود
في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان
البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها
صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها
اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها
يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها
نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها
**************
ضيف اليوم لما ارسلنالو الأنفيتاسيو نتاع الدعوة نتاع الضيافة لقيناه عامل هاك
ولما عرفت بلي الدعوة لسهرة مع ضيفقاعدة مهمة.
قالت
راني واجدة
°اشهار سندريلا°
انها ضيفتنا الكريمة
@💖بشائر الخير💖
فاهلا وسهلا بك اليوم
قالت
راني واجدة
°اشهار سندريلا°
انها ضيفتنا الكريمة
@💖بشائر الخير💖
فاهلا وسهلا بك اليوم
بدون أسئلة شخصية ومحرجة للضيف رجاءا.
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