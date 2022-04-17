سهرة مع ضيف aljentel (شكوماكو )

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
مشاهدة المرفق 144450
أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا
مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود
مشاهدة المرفق 144453
في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان
البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها
صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها
اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها
يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها
نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها
مشاهدة المرفق 144454
**************
جرى في الكواليس.
بعد الخروج من المطار شقينا الطريق الى مكان تواجد ضيفنا العزيز
ومن قرية لقرية ومن نزلة لنزلة قربنا من مكانه وسألنا هله وحباءه
مشينا شوية وقابلنا جماعة سألناهم
مفهموش اللهجة نتاعنا واحكمهم التنعج العقلي
فات علينا هاذا المستفز
انا اعرف صاحبكم وين متواجد بس والله مراح نقول وينو
سألنا الأمورة الحلوة دي
من فضلكم أنا عروسة جديدة ومعرفش حد في المزرعة دي الا ڨوزي حبيبي أبو بعبع
وفي الاخير وبعد عناء وجدنا هذا السيد المثقف والمحترف وخبرنا على مكانو
تلقاوه في الجهة الاخرى اهلا وسهلا باخوانا الجزايريين في بلدكم الكويت
وفعلا مثلما قال المحترم وجدناه هنا
انه ضيفنا الكريم
@aljentel
فاهلا وسهلا بك اليوم
قاعدة مهمة.
بدون أسئلة شخصية ومحرجة للضيف رجاءا.