سهرة مع ضيف aljentel (شكوماكو )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,677
النقاط
2,651
الجنس
ذكر




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أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود

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في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان

البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها

صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها

اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها

يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها

نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها


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**************

جرى في الكواليس.

بعد الخروج من المطار شقينا الطريق الى مكان تواجد ضيفنا العزيز
ومن قرية لقرية ومن نزلة لنزلة قربنا من مكانه وسألنا هله وحباءه



مشينا شوية وقابلنا جماعة سألناهم

34eupy5n.jpg

مفهموش اللهجة نتاعنا واحكمهم التنعج العقلي


فات علينا هاذا المستفز
111_0305218_ovcy.jpg

انا اعرف صاحبكم وين متواجد بس والله مراح نقول وينو


سألنا الأمورة الحلوة دي
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من فضلكم أنا عروسة جديدة ومعرفش حد في المزرعة دي الا ڨوزي حبيبي أبو بعبع


وفي الاخير وبعد عناء وجدنا هذا السيد المثقف والمحترف وخبرنا على مكانو

Connik-ovtsy.jpg

تلقاوه في الجهة الاخرى اهلا وسهلا باخوانا الجزايريين في بلدكم الكويت

وفعلا مثلما قال المحترم وجدناه هنا
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انه ضيفنا الكريم


@aljentel






فاهلا وسهلا بك اليوم

قاعدة مهمة.
بدون أسئلة شخصية ومحرجة للضيف رجاءا.

 

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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النقاط
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الجنس
ذكر
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