سهرة مع ضيف aljentel (شكوماكو )

بعد الخروج من المطار شقينا الطريق الى مكان تواجد ضيفنا العزيزومن قرية لقرية ومن نزلة لنزلة قربنا من مكانه وسألنا هله وحباءهمشينا شوية وقابلنا جماعة سألناهممفهموش اللهجة نتاعنا واحكمهم التنعج العقليفات علينا هاذا المستفزانا اعرف صاحبكم وين متواجد بس والله مراح نقول وينوسألنا الأمورة الحلوة ديمن فضلكم أنا عروسة جديدة ومعرفش حد في المزرعة دي الا ڨوزي حبيبي أبو بعبعوفي الاخير وبعد عناء وجدنا هذا السيد المثقف والمحترف وخبرنا على مكانوتلقاوه في الجهة الاخرى اهلا وسهلا باخوانا الجزايريين في بلدكم الكويتوفعلا مثلما قال المحترم وجدناه هنا