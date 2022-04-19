سهرة مع ضيف بسمة القلوب ( راسي راهو مقلوب )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,699
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
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أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود

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في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان


البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها

صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها

اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها

يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها

نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها


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ضيفتنا لهذا العدد الله يحسن عونها
وجدناها هكذا

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لكن لم تفارق الابتسامة محاياها



صور-مذاكرة-للبنات.jpg


انها
الرائعة

@بسمة القلوب

 
آخر تعديل:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,699
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
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