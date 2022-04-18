سهرة مع ضيف ( Asseli Queen ( bichou al capone

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا
مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود
في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان
البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها
صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها
اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها
يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها
نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها
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أثناء بحثنا عن آثار وحفريات تعود الى عصور ماقبل التاريخ في منتدى اللمة
صادفنا اكتشافات أحفورية قديمة لعضوة من اللمة على جدران الكهوف المعروفة ب ثہٰرثہٰرة الہٰواو... woOoW مع كتابات بعدة لغات عربية فرونسي كاصي هيروغليفية ... لم تتوقف حينها عن الخربشة في الجدران بسلامتها.
ما أثار دهشة العلماء والباحثين أن النسخة الجينية الحديثة من هذه العضوة تطورت لاستعمال تقنية message vocal وأصبحت فنيانة لدرجة كبيرة مما يشكل تهديدا للبشرية في مجتمع اللمة.
قمنا بمحاولة الاتصال بهذه المخلوقة العجيبة وراقبتها كاميراتنا فوجدتها تكسل في العجينة السحرية
وحد العشر سوايع
العجينة تتكسل وهي تتكسل
أيا حقا رقدنا وعاودنا نضنا
وفي الاخير اكتشفنا هذه المادة الغريبة
ورسالة مكتوب عليها الجملة
( قاتلك خيتك صحا )
قمنا بارسال العينات لمعهد الدراسات الفضائية والجنائية
ونحن في انتظار نتائج التحقيق.
واصدار مذكرة توقيف في حق
@Asseli Queen
المدعوة في الوسط الاجرامي
bichou al capon
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