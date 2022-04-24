سهرة مع ضيفتين ( Rayhan *amani* ( Mission Impossible

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا
مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود
في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان
البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها
صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها
اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها
يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها
نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها
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سهرة اليوم
ستكون تكريمية باستضافة شخصيتين في نفس الوقت
عضوتين متميزتين وضيفتين عزيزتين
ساهمتا كعضوتين نشيطتين وفاعلتين
ولا تزالا كذلك في مجال الاشراف والتسيير
في إثراء وتنشيط المنتدى والسهر عليه
والتضحية بالوقت والجهد والاهتمام
خدمة للاعضاء ومرتادي اللمة عموما
فشكرا لكما
وبارك الله فيكما
ومرحبا بكما
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في الواقع
تم إلقاء القبض على
@Rayhan
و
@*amani*
سهرة ممتعة للجميع
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