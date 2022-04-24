سهرة مع ضيفتين ( Rayhan *amani* ( Mission Impossible

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سهرة اليوم

ستكون تكريمية باستضافة شخصيتين في نفس الوقت

عضوتين متميزتين وضيفتين عزيزتين

ساهمتا كعضوتين نشيطتين وفاعلتين

ولا تزالا كذلك في مجال الاشراف والتسيير

في إثراء وتنشيط المنتدى والسهر عليه

والتضحية بالوقت والجهد والاهتمام

خدمة للاعضاء ومرتادي اللمة عموما

فشكرا لكما

وبارك الله فيكما



ومرحبا بكما



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في الواقع







تم إلقاء القبض على