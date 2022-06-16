  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

آراء حول الشؤون الجارية

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,521
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
هل تعلمين كيف يشعر زوجك تجاه بعض القضايا السياسية؟ في حين أن وجهات النظر المختلفة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى مناقشات محتدمة ، إلا أنها لا ينبغي أن تتحول إلى حجج.
يعد إجراء محادثات ذكية مع زوجك حول قضايا العالم الحقيقي من مواضيع حوار رائعة للتواصل مع بعضكما البعض.
قد تجد أنك تعرف المزيد عن بعضكما البعض بهذه الطريقة ولديك الفرصة لإظهار الاحترام لبعضكما البعض إذا كانت وجهات نظرك مختلفة
 
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