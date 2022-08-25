آراء حول الشؤون الجارية

هل تعلمين كيف يشعر زوجك تجاه بعض القضايا السياسية؟ في حين أن وجهات النظر المختلفة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى مناقشات محتدمة ، إلا أنها لا ينبغي أن تتحول إلى حجج .

يعد إجراء محادثات ذكية مع زوجك حول قضايا العالم الحقيقي من مواضيع حوار رائعة للتواصل مع بعضكما البعض.

قد تجد أنك تعرف المزيد عن بعضكما البعض بهذه الطريقة ولديك الفرصة لإظهار الاحترام لبعضكما البعض إذا كانت وجهات نظرك مختلفة .