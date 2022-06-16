جلسة على ناصية الحياة ( أسئلة واستفسارات )

السلام عليكم جميعا في قناة الكابريس نتاع لاسويس.



ربما قد يكون مفيدا أحيانا او ربما باستمرار الاطلاع على آراء وقراءات وتفسيرات وخبرات الاخرين تخص نواحي متنوعة من الحياة عموما في شتى المجالات والاهتمامات. وبما ان المنتدى ماشاء الله مجتمع قائم بحد ذاته ( فيه الشوارع والحوانت والاسواڨ ... ) ويحوي مزايا عديدة وفرص سانحة للاستفادة والتعلم والتأقلم فقد حضرت بعض الاسئلة المتنوعة ( بحث تخرج زعما ) لاستخراج وتكركير ارائكم وانطباعاتكم حول عدة قضايا البسيطة منها والمعقدة والمعتادة.



منكثر الاسئلة بزاف عليكم متخافوش يا الفنيانين ياحصراه مين كنتو على ديدانكم ياه ( مزالني على ديداني ،،مازال ،،مازال ،،، مازاااااال وعلاش قلتو طاحت بيا ..طررن ،، احم عفوا )



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على بركة الله.

السنوات الاخيرة ما بعد احداث الكورونا: اصبحت منعرج من منعرجات الحياة.



- كيفاش راك تشوف فيها وهل أثرت وغيرت على حياتك واسرتك ومعيشتك من الناحيتين المادية والنفسية بشكل جدي ؟



الدراسة والتعليم: سواء كنت طالبا او تشرف على طلبة او أنت ولي طالب ،



- ماهو تقييمك للتعليم في الجزائر حاليا ؟

- وهل هذه المرحلة في حياتك تسير بشكل جيد او غير جيد مع من تشرف عليه كمعلم او تتولى تعليمه من الابناء ؟

- هل تأثر الدراسة عليك بشكل واضح وجلي وتشغل جل اهتمامك.



المتطلبات المنزلية: عموما ( مصاريف اكل ولباس وتعليم وتطبيب .. وغيرها ) تحتاج الى مدخول مستمر ،