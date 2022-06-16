جلسة على ناصية الحياة ( أسئلة واستفسارات )

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
السلام عليكم جميعا في قناة الكابريس نتاع لاسويس.
ربما قد يكون مفيدا أحيانا او ربما باستمرار الاطلاع على آراء وقراءات وتفسيرات وخبرات الاخرين تخص نواحي متنوعة من الحياة عموما في شتى المجالات والاهتمامات. وبما ان المنتدى ماشاء الله مجتمع قائم بحد ذاته ( فيه الشوارع والحوانت والاسواڨ ... ) ويحوي مزايا عديدة وفرص سانحة للاستفادة والتعلم والتأقلم فقد حضرت بعض الاسئلة المتنوعة ( بحث تخرج زعما ) لاستخراج وتكركير ارائكم وانطباعاتكم حول عدة قضايا البسيطة منها والمعقدة والمعتادة.
منكثر الاسئلة بزاف عليكم متخافوش يا الفنيانين ياحصراه مين كنتو على ديدانكم ياه ( مزالني على ديداني ،،مازال ،،مازال ،،، مازاااااال وعلاش قلتو طاحت بيا ..طررن ،، احم عفوا )
نعود الى الاستوديو
على بركة الله.
السنوات الاخيرة ما بعد احداث الكورونا: اصبحت منعرج من منعرجات الحياة.
- كيفاش راك تشوف فيها وهل أثرت وغيرت على حياتك واسرتك ومعيشتك من الناحيتين المادية والنفسية بشكل جدي ؟
الدراسة والتعليم: سواء كنت طالبا او تشرف على طلبة او أنت ولي طالب ،
- ماهو تقييمك للتعليم في الجزائر حاليا ؟
- وهل هذه المرحلة في حياتك تسير بشكل جيد او غير جيد مع من تشرف عليه كمعلم او تتولى تعليمه من الابناء ؟
- هل تأثر الدراسة عليك بشكل واضح وجلي وتشغل جل اهتمامك.
المتطلبات المنزلية: عموما ( مصاريف اكل ولباس وتعليم وتطبيب .. وغيرها ) تحتاج الى مدخول مستمر ،
هل يتلائم المدخول المادي لديك مع المتطلبات ؟
وهل هو مستقر او متذبذب ؟
هل لديك أفكار او مشاريع ثانوية لتحسين القدرة المادية ؟
هل تضع مخطط واولويات حتى لا تقع في مديونية او عجز ؟
مابين العلاقات الاسرية الداخلية والخارجية: المرتبطة بالاهل والاقارب هل تهتم بهما بنفس الدرجة وتحرص على تشديد هذا الرابط ام تتفاوت الاهمية بين الاسرة الصغيرة وبين الاقارب والمعارف وتركز على جانب اكثر من الاخر ؟
بمعنى تعطي اهتمام لاسرتك على حساب الاقارب ام العكس ام بنفس الدرجة؟
فترة العطلة الصيفية:
فترة مهمة في السنة تختلف الاهتمامات والمتطلبات فيها بين الناس.
- هل تعتبرها فترة استرخاء وهدوء وراحة ام تجدها فترة تحتاج منك الى بذل جهد و واجبات ومتطلبات زيادة عن الفترات الاخرى؟
سؤال أخير:
ما اهو تقييمك-ي لما وصلت اليه حاليا في حياتك ؟
( يمكنك-ي استعمال هذه المختصرات او التعليق اكثر )
جيدة على العموم
ليست بمستوى الطموحات
الحالة حابسة ومتوقفة
متوسطة بين البينين
شكرا لكم جميعا وهذا فقط حتى ندفع بعضنا البعض للتقدم اكثر نحو الاحسن والافضل في حياتنا. وربي يعين الجميع والله يسهل حبيتو تجاوبو جابو محبيتوش تجاوبو اقعدو تتعشاو معايا.
ربما قد يكون مفيدا أحيانا او ربما باستمرار الاطلاع على آراء وقراءات وتفسيرات وخبرات الاخرين تخص نواحي متنوعة من الحياة عموما في شتى المجالات والاهتمامات. وبما ان المنتدى ماشاء الله مجتمع قائم بحد ذاته ( فيه الشوارع والحوانت والاسواڨ ... ) ويحوي مزايا عديدة وفرص سانحة للاستفادة والتعلم والتأقلم فقد حضرت بعض الاسئلة المتنوعة ( بحث تخرج زعما ) لاستخراج وتكركير ارائكم وانطباعاتكم حول عدة قضايا البسيطة منها والمعقدة والمعتادة.
منكثر الاسئلة بزاف عليكم متخافوش يا الفنيانين ياحصراه مين كنتو على ديدانكم ياه ( مزالني على ديداني ،،مازال ،،مازال ،،، مازاااااال وعلاش قلتو طاحت بيا ..طررن ،، احم عفوا )
نعود الى الاستوديو
على بركة الله.
السنوات الاخيرة ما بعد احداث الكورونا: اصبحت منعرج من منعرجات الحياة.
- كيفاش راك تشوف فيها وهل أثرت وغيرت على حياتك واسرتك ومعيشتك من الناحيتين المادية والنفسية بشكل جدي ؟
الدراسة والتعليم: سواء كنت طالبا او تشرف على طلبة او أنت ولي طالب ،
- ماهو تقييمك للتعليم في الجزائر حاليا ؟
- وهل هذه المرحلة في حياتك تسير بشكل جيد او غير جيد مع من تشرف عليه كمعلم او تتولى تعليمه من الابناء ؟
- هل تأثر الدراسة عليك بشكل واضح وجلي وتشغل جل اهتمامك.
المتطلبات المنزلية: عموما ( مصاريف اكل ولباس وتعليم وتطبيب .. وغيرها ) تحتاج الى مدخول مستمر ،
هل يتلائم المدخول المادي لديك مع المتطلبات ؟
وهل هو مستقر او متذبذب ؟
هل لديك أفكار او مشاريع ثانوية لتحسين القدرة المادية ؟
هل تضع مخطط واولويات حتى لا تقع في مديونية او عجز ؟
مابين العلاقات الاسرية الداخلية والخارجية: المرتبطة بالاهل والاقارب هل تهتم بهما بنفس الدرجة وتحرص على تشديد هذا الرابط ام تتفاوت الاهمية بين الاسرة الصغيرة وبين الاقارب والمعارف وتركز على جانب اكثر من الاخر ؟
بمعنى تعطي اهتمام لاسرتك على حساب الاقارب ام العكس ام بنفس الدرجة؟
فترة العطلة الصيفية:
فترة مهمة في السنة تختلف الاهتمامات والمتطلبات فيها بين الناس.
- هل تعتبرها فترة استرخاء وهدوء وراحة ام تجدها فترة تحتاج منك الى بذل جهد و واجبات ومتطلبات زيادة عن الفترات الاخرى؟
سؤال أخير:
ما اهو تقييمك-ي لما وصلت اليه حاليا في حياتك ؟
( يمكنك-ي استعمال هذه المختصرات او التعليق اكثر )
جيدة على العموم
ليست بمستوى الطموحات
الحالة حابسة ومتوقفة
متوسطة بين البينين
شكرا لكم جميعا وهذا فقط حتى ندفع بعضنا البعض للتقدم اكثر نحو الاحسن والافضل في حياتنا. وربي يعين الجميع والله يسهل حبيتو تجاوبو جابو محبيتوش تجاوبو اقعدو تتعشاو معايا.