سلسلة تعلم البرمجة ببايثون -إمتحان المستوى الأوّل- ( مع الحل )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملاحظة : هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تعبت معها فقد استغرقت حوالي الأربع ساعات من التحضير والإعداد له، أقل ما يمكنكم فعله هو المحاولة في الامتحان ووضع محاولاتكم في التعليقات

نستكمل سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون وفي هذا الموضوع أردت طرح امتحان بسيط يلخص ماسبق من الدروس وحلّه بشكل صحيح يمكنك من خلاله التدرب على ا لدروس السابقة وتقييم نفسك للإنتقال للمستوى الثاني الذي لن تستطيع فهمه إن لم تتمكن من الأساسيات المذكورة في الدروس السابقة. ننتقل للمطلوب :