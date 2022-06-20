سلسلة تعلم البرمجة ببايثون -إمتحان المستوى الأوّل- ( مع الحل )

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملاحظة : هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تعبت معها فقد استغرقت حوالي الأربع ساعات من التحضير والإعداد له، أقل ما يمكنكم فعله هو المحاولة في الامتحان ووضع محاولاتكم في التعليقات
نستكمل سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون وفي هذا الموضوع أردت طرح امتحان بسيط يلخص ماسبق من الدروس وحلّه بشكل صحيح يمكنك من خلاله التدرب على ا لدروس السابقة وتقييم نفسك للإنتقال للمستوى الثاني الذي لن تستطيع فهمه إن لم تتمكن من الأساسيات المذكورة في الدروس السابقة. ننتقل للمطلوب :
ملاحظة : هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تعبت معها فقد استغرقت حوالي الأربع ساعات من التحضير والإعداد له، أقل ما يمكنكم فعله هو المحاولة في الامتحان ووضع محاولاتكم في التعليقات
نستكمل سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون وفي هذا الموضوع أردت طرح امتحان بسيط يلخص ماسبق من الدروس وحلّه بشكل صحيح يمكنك من خلاله التدرب على ا لدروس السابقة وتقييم نفسك للإنتقال للمستوى الثاني الذي لن تستطيع فهمه إن لم تتمكن من الأساسيات المذكورة في الدروس السابقة. ننتقل للمطلوب :
المطلوب :
أنشأ برنامجا لحساب مساحة دائرة لمساعدة تلميذ في المرحلة الإبتدائية بحيث :
- أطلب إسم التلميذ وعمره إعتمادا على سلسلة سمِّها Profile.
- أطلب نصف قطر الدائرة المراد حساب طولها إعتمادا على متغيرة سمها Radius علما أنّ مساحة الدائرة = نصف القطر * نصف القطر * 3.14.
- أكتب البرنامج الذي يمكنك من حساب مساحة الدائرة داخل متغيرة سمها Area.
- أكتب عبارة ترحب بالتلميذ بإسمه وتخبره بعمره ( أعرف أن إخباره بعمره تعد خطوة غير منطقية ولكن اصبروا وصابروا لتطبيق كل ما جاء في سابق الدروس )، إضافة إلى إخباره بمساحة الدائرة.
- إستخدم أداة التعليقات التي درسناها سابقا لتسمية وإيضاح كلّ خطوة تم القيام بها.
الحل:
رغم طول البرنامج على غير العادة وتكونه من 8 أسطر إلا أنّه سهل جدا وستفهمونه بشكل أفضل بعد الشرح.
نصف الأسطر البرمجية عبارة عن تعليقات فقط وشرح لما سنفعله
لننتقل لشرح كل سطر
السطر 1 : كما نلاحظ فقبل المحتوى توجد علامة الهاشتاغ # مما يدل على أن هذا السطر عبارة عن تعليق، بحيث يظهر في محرر vs code بلون أخضر قاتم، ويخبرنا هذا السطر بأن ما بعده هو طلب لإسم وعمر التلميذ.
السطر 2 : نلاحظ وجود سلسلة إسمها Profile، ومما دل على هذا العارضتان، داخلهما نلاحظ وجود دالتي إدخال، الأولى تطلب من التلميذ إدخال إسمه و الثانية تطلب إدخال العمر، ونلاحظ وجود الدالة الثانية داخل قوسين متبوعين بـدالة العدد int، التي تخبر بايثون أن محتوى هذه الدالة عبارة عن عدد.
السطر 3 : عبارة عن تعليق يخبرنا أن ما بعده هو طلب لنصف قطر الدائرة المراد حساب مساحتها.
السطر 4 : نلاحظ وجود متغيرة تحوي دالة إدخال تطلب من التلميذ إدخال نصف قطر الدائرة، ونلاحظ وجود هذه الدالة داخل دالة عدد تدل على ان محتوى دالة الادخال عبارة عن محتوى عددي int.
السطر 5 : تعليق يخبرنا أن ما بعده هو كتابة للكود الذي يحسب مساحة الدائرة
السطر 6 : نلاحظ وجود متغيرة داخلها مربع نصف القطر مضروبا في 3.14 وهذا هو قانون حساب مساحة الدائرة.
السطر 7 : تعليق يخبرنا أن ما بعده هو كود يرحب بالتلميذ ويخبره بمساحة الدائرة
السطر 8 : نلاحظ وجود دالة طباعة داخلها عدّة محتويات، فمنها النصوص str ومنها المتغيرات ومنها السلاسل، ومع تنسيقها نتحصل أخيرا على المطلوب وهو الترحيب بالتلميذ مع ذكر عمره وإخباره بمساحة الدائرة.
والآن بعد الضغط على run، والإجابة عن دوال الادخال نشاهد النتيجة :
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو القليل من هذا الموضوع، دمتم في أمان الله