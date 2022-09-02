سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ تمارين - تمرين 3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

أهلا بكم في تمرين جديد من مواضيع التمارين الخاصة بلغة بايثون، لننطلق على بركة الله

التمرين الثالث :

أكتب برنامجا لحساب مساحة ومحيط الدائرة إعتمادا على نصف قطرها.

الحل :

بدأنا أولاً بإنشاء متغير خاص بنصف القطر، يحوي هذا المتغير دالة الإدخال input وذلك للحصول على طول نصف القطر من المستخدم، ووأرفقنا دالة الإدخال بدالة float وهذا كي يستطيع المستخدم إدخال أعداد بالفاصلة.

أنشأنا بعدها متغير العدد باي ( 3.14 ) والذي سنستخدمه في حساب محيط ومساحة الدائرة لاحقا.

ثم أنشأنا متغير خاص بالمساحة، يحوي قانون مساحة الدائرة.

ثم أنشأنا متغير خاص بالمحيط، يحوي قانون محيط الدائرة.

ثم دالتي طباعة، من أجل طباعة مساحة ومحيط الدائرة

داخل الحيز الأزرق نرى المدخلات، بحيث أدخل المستخدم 1.5 كطول لنصف القطر، بعد الضغط على Entrer ظهر كلّ من مساحة ومحيط الدائرة كما نرى في الحيز الأحمر.

أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل