سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ تمارين - تمرين 3

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
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النقاط
71
العمر
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محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

أهلا بكم في تمرين جديد من مواضيع التمارين الخاصة بلغة بايثون، لننطلق على بركة الله


التمرين الثالث :

أكتب برنامجا لحساب مساحة ومحيط الدائرة إعتمادا على نصف قطرها.

الحل :

1662145350727.png

بدأنا أولاً بإنشاء متغير خاص بنصف القطر، يحوي هذا المتغير دالة الإدخال input وذلك للحصول على طول نصف القطر من المستخدم، ووأرفقنا دالة الإدخال بدالة float وهذا كي يستطيع المستخدم إدخال أعداد بالفاصلة.
أنشأنا بعدها متغير العدد باي ( 3.14 ) والذي سنستخدمه في حساب محيط ومساحة الدائرة لاحقا.
ثم أنشأنا متغير خاص بالمساحة، يحوي قانون مساحة الدائرة.
ثم أنشأنا متغير خاص بالمحيط، يحوي قانون محيط الدائرة.

ثم دالتي طباعة، من أجل طباعة مساحة ومحيط الدائرة

داخل الحيز الأزرق نرى المدخلات، بحيث أدخل المستخدم 1.5 كطول لنصف القطر، بعد الضغط على Entrer ظهر كلّ من مساحة ومحيط الدائرة كما نرى في الحيز الأحمر.


أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل
دمتم في أمان الله ونلتقي في تمرين قادم بإذن الله
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,246
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
قال إلياس:
ما شاء الله عليك اخي عبد الرؤوف بالتوفيق ان شاء الله، استفدت من هذه الدروس كثيرا
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بارك الله فيك أخي إلياس
لا تتخيل مدى سعادتي باستفادتك من الدروس 😇
جزاك الله خيرا أخي، ربي يحفظك
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,404
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
بارك الله فيك أخي إلياس
لا تتخيل مدى سعادتي باستفادتك من الدروس 😇
جزاك الله خيرا أخي، ربي يحفظك
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هذه البرامج لا تدرس في الجامعات و مراكز التكوين المهني
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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