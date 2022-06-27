اذن هل أنت اجتماعي، أم محافظ قليل الاختلاط بالناس؟​

من أين يستمد الإنسان طاقته وحيويته ونشاطه ؟ أ- من خارج نفسه من خلال تفاعله مع الآخرين ب- أو من داخل نفسه من عالمه الخاص الداخليوفي الواقع ، نحن نعيش الاثنين معاً في كل وقت. نعيش في العالم الخارجي عندما نكلم الآخرين مثلاً... ونعيش في العالم الداخلي عندما نقرأ كتاباً في جو هادئ. ولكن بعضنا يميل إلى أن يعيش في عالم دون الآخر... ولمعرفة العالم الذي تفضله... اسأل نفسك الأسئلة التالية:· ما الذي يمدك بالطاقة والحيوية... هل التفاعل مع الآخرين، أم جلوسك مع نفسك؟· أين تركز طاقتك... هل خارج نفسك مع الناس، أم داخل نفسك مع أفكارك الداخلية؟· هل تفضل قضاء أغلب وقتك مع الناس، أم مع نفسك وحيداً ؟· هل تفضل العمل في عدة مشاريع في وقت واحد، أم في مشروع واحد حتى تنتهي منه؟ أتشعر بالراحة أكثر عند عمل الأشياء أولاً ثم التفكير بها، أم التفكير العميق أولاً ثم البدء في العمل؟أ- المنفتح على العالم extroverted· يكون أكثر حيوية مع الناس، وإذا جلس وحيداً يشعر بالاكتئاب والضيق فهو حلو المعشر، سهل التعامل معه... يألف الناس ويألفونه· يحب أن يكون في مركز وبؤرة اهتمام الآخرين· يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره و يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية ويبدأ الكلام دائماً... يتحدث أكثر مما يسمع· صادق جداً مع نفسه· يتفاعل مع الآخرين بكل نشاط وحماسب- المنطوي إلى ذاته introvertedيكون أكثر حيوية عندما يجلس مع نفسه... تفاعله مع الناس محدود حيث انه يجلس في الطرف ويتجنب أن يكون تحت الأضواء· لا يبادر بالكلام أبداً بل يرد على الكلام فقط فهو يستمع أكثر مما يتكلم... عميق الفكرة عميق التركيز· يفكر بعمق داخل نفسه ولا يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية... غامض وقليل الأصدقاء· يتفاعل مع الحدث بعد أن يفكر بعمق... لا يستعجل ويتأنى ويركز في قضية واحدة