هل أنت اجتماعي .. أم محافظ قليل الاختلاط بالناس ؟

سعد606
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,545
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
ا- المنفتح على العالم
يكون أكثر حيوية مع الناس وإذا جلس وحيدا يشعر بالاكتئاب والضيق
يحب أن يكون في مركز وبؤرة اهتمام الآخرين
يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره
حلو المعشر سهل التعامل معه .. يألف الناس ويألفونه
يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية
صادق جدا مع نفسه مثال : بو بكر الصديق رضي الله عنه
يبدأ الكلام دائما ..يتحدث أكثر مما يسمع ..يتكلم في أكثر من موضوع.. في وقت واحد
يتفاعل مع الآخرينبكل نشاط وحماس يتفاعل مع الحدث بسرعة وبدون تفكير ثم يفكر ليس عنده هدوء مستوى الحيوية في ارتفاع وانخفاض دائم
ب- المنطوي إلى ذاته
يكون أكثر حيوية ..عندما يجلس مع نفسه .. تفاعله مع الناس محدود
يجلس في الطرف ..ويتجنب أن يكون تحت الأضواء.. أو في بؤرة الاهتمام
لا يبادر بالكلام أبدا.. بل يرد على الكلام فقط
يفكر بعمق داخل نفسه ... مثال ....... عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية .. غاض .. قليل الأصدقاء
يستمع أكثر مما يتكلم .. عميق الفكرة .. عميق التركيز
يحتفظ بمستوى ثابت من الحيوية .. يحتفظ بالحيوية لنفسه
يتفاعل مع الحدث بعد أن يفكر بعمق .. لا يستعجل ويتأنى
يتحدث عن الأمور بعمق .. ويركز في قضية واحدة
يكون أكثر حيوية مع الناس وإذا جلس وحيدا يشعر بالاكتئاب والضيق
يحب أن يكون في مركز وبؤرة اهتمام الآخرين
يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره
حلو المعشر سهل التعامل معه .. يألف الناس ويألفونه
يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية
صادق جدا مع نفسه مثال : بو بكر الصديق رضي الله عنه
يبدأ الكلام دائما ..يتحدث أكثر مما يسمع ..يتكلم في أكثر من موضوع.. في وقت واحد
يتفاعل مع الآخرينبكل نشاط وحماس يتفاعل مع الحدث بسرعة وبدون تفكير ثم يفكر ليس عنده هدوء مستوى الحيوية في ارتفاع وانخفاض دائم
ب- المنطوي إلى ذاته
يكون أكثر حيوية ..عندما يجلس مع نفسه .. تفاعله مع الناس محدود
يجلس في الطرف ..ويتجنب أن يكون تحت الأضواء.. أو في بؤرة الاهتمام
لا يبادر بالكلام أبدا.. بل يرد على الكلام فقط
يفكر بعمق داخل نفسه ... مثال ....... عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية .. غاض .. قليل الأصدقاء
يستمع أكثر مما يتكلم .. عميق الفكرة .. عميق التركيز
يحتفظ بمستوى ثابت من الحيوية .. يحتفظ بالحيوية لنفسه
يتفاعل مع الحدث بعد أن يفكر بعمق .. لا يستعجل ويتأنى
يتحدث عن الأمور بعمق .. ويركز في قضية واحدة