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هل أنت اجتماعي .. أم محافظ قليل الاختلاط بالناس ؟

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,545
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
ا- المنفتح على العالم
يكون أكثر حيوية مع الناس وإذا جلس وحيدا يشعر بالاكتئاب والضيق
يحب أن يكون في مركز وبؤرة اهتمام الآخرين
يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره
حلو المعشر سهل التعامل معه .. يألف الناس ويألفونه
يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية
صادق جدا مع نفسه مثال : بو بكر الصديق رضي الله عنه
يبدأ الكلام دائما ..يتحدث أكثر مما يسمع ..يتكلم في أكثر من موضوع.. في وقت واحد
يتفاعل مع الآخرينبكل نشاط وحماس يتفاعل مع الحدث بسرعة وبدون تفكير ثم يفكر ليس عنده هدوء مستوى الحيوية في ارتفاع وانخفاض دائم
ب- المنطوي إلى ذاته
يكون أكثر حيوية ..عندما يجلس مع نفسه .. تفاعله مع الناس محدود
يجلس في الطرف ..ويتجنب أن يكون تحت الأضواء.. أو في بؤرة الاهتمام
لا يبادر بالكلام أبدا.. بل يرد على الكلام فقط
يفكر بعمق داخل نفسه ... مثال ....... عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية .. غاض .. قليل الأصدقاء
يستمع أكثر مما يتكلم .. عميق الفكرة .. عميق التركيز
يحتفظ بمستوى ثابت من الحيوية .. يحتفظ بالحيوية لنفسه
يتفاعل مع الحدث بعد أن يفكر بعمق .. لا يستعجل ويتأنى
يتحدث عن الأمور بعمق .. ويركز في قضية واحدة
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,784
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
من أين يستمد الإنسان طاقته وحيويته ونشاطه ؟ أ- من خارج نفسه من خلال تفاعله مع الآخرين ب- أو من داخل نفسه من عالمه الخاص الداخلي

وفي الواقع ، نحن نعيش الاثنين معاً في كل وقت. نعيش في العالم الخارجي عندما نكلم الآخرين مثلاً... ونعيش في العالم الداخلي عندما نقرأ كتاباً في جو هادئ. ولكن بعضنا يميل إلى أن يعيش في عالم دون الآخر... ولمعرفة العالم الذي تفضله... اسأل نفسك الأسئلة التالية:

· ما الذي يمدك بالطاقة والحيوية... هل التفاعل مع الآخرين، أم جلوسك مع نفسك؟

· أين تركز طاقتك... هل خارج نفسك مع الناس، أم داخل نفسك مع أفكارك الداخلية؟

· هل تفضل قضاء أغلب وقتك مع الناس، أم مع نفسك وحيداً ؟

· هل تفضل العمل في عدة مشاريع في وقت واحد، أم في مشروع واحد حتى تنتهي منه؟ أتشعر بالراحة أكثر عند عمل الأشياء أولاً ثم التفكير بها، أم التفكير العميق أولاً ثم البدء في العمل؟

·
اذن هل أنت اجتماعي، أم محافظ قليل الاختلاط بالناس؟


أ- المنفتح على العالم extroverted

· يكون أكثر حيوية مع الناس، وإذا جلس وحيداً يشعر بالاكتئاب والضيق فهو حلو المعشر، سهل التعامل معه... يألف الناس ويألفونه

· يحب أن يكون في مركز وبؤرة اهتمام الآخرين

· يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره و يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية ويبدأ الكلام دائماً... يتحدث أكثر مما يسمع

· صادق جداً مع نفسه

· يتفاعل مع الآخرين بكل نشاط وحماس


ب- المنطوي إلى ذاته introverted

يكون أكثر حيوية عندما يجلس مع نفسه... تفاعله مع الناس محدود حيث انه يجلس في الطرف ويتجنب أن يكون تحت الأضواء

· لا يبادر بالكلام أبداً بل يرد على الكلام فقط فهو يستمع أكثر مما يتكلم... عميق الفكرة عميق التركيز

· يفكر بعمق داخل نفسه ولا يشارك الآخرين تفاصيل حياته الشخصية... غامض وقليل الأصدقاء

· يتفاعل مع الحدث بعد أن يفكر بعمق... لا يستعجل ويتأنى ويركز في قضية واحدة

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