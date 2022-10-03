المنطوي .. الحدسي .. المفكر .. الحكم

سعد606
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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,693
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* محافظ .. علاقاته قليلة .. قليل الكلام .. يستمع أكثر مما يتكلم .. لا يبدأ الكلام
* صاحب رؤية إبداعية .. يثق بالإلهام .. يرى المستقبل .. لديه نظرة بعيدة المدى
* يقدر المنطق والعقلانية .. يفهم الارتباطات بين الأمور .. والعلاقات بينها
* يقدر وبشدة المهارة والإتقان .. والإبداع .. والمكانة الاجتماعية .. ويكره الإهمال والتسيب
* أفكاره.. وآراءه تنبع من داخله .. ولا يقلد أحدا.. يتميز بالاستقلالية عن الآخرين
* أفكاره دائما متطورة ..ويحب الحديث عنها
* مثال .. الشيخ محمد الغزالي .. رحمه الله
* عنده قوة في تنظيم العمل .. في دقة عجيبة
* ناقد بطبعه .. يرى الخلل ..ويسعى لإصلاحه
* لديه عزيمة قوية .. لديه مستوى عالي.. من الكفاءة والإتقان
* يجد من يتفاهم معه .. قليلون
* رؤية الاحتمالات المستقبلية.. بصورة جلية .. وإنزالها على ارض الواقع .. وتنفيذها بصورة دقيقة
* يستمتع بالتحديات الفكرية المعقدة والمتشابكة .. لأنه يستطيع استخدام قدرته على التفكير والإبداع
* يضع تصور كامل للخطة المستقبلية .. صاحب مهارة عالية في التخطيط بعيد المدى
* يقدر المعرفة والعلم.. في نفسه ..وفى الناس
* يتوقع من الآخرين الكفاءة ..ويتضايق من التسيب ..والإهمال
* يكره الغموض .. ويحب الوضوح
* يثق في نظرته للأمور .. وحكمه عليها
* عنده قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة
* يقيم ويدرس كل شيء ..بعين ناقدة .. لإصلاح الخلل
* هادىء الوجه والمعاني .. يتفاعل بهدوء
* حازم .. حاسم .. واثق من نفسه
* يميل إلى أن يسمع .. ولا يبدأ الكلام .. يفكر بعمق داخل نفسه
* واضح المعالم في حياته .. خط سيره واضح
* عقلاني ومحايد في نقده من اجل إصلاح الخطأ .. ايجابي
* يكره الروتين ..والنظام البيروقراطي .. لان ذلك ..يقيد قدراته الإبداعية ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه
* صاحب رؤية إبداعية .. يثق بالإلهام .. يرى المستقبل .. لديه نظرة بعيدة المدى
* يقدر المنطق والعقلانية .. يفهم الارتباطات بين الأمور .. والعلاقات بينها
* يقدر وبشدة المهارة والإتقان .. والإبداع .. والمكانة الاجتماعية .. ويكره الإهمال والتسيب
* أفكاره.. وآراءه تنبع من داخله .. ولا يقلد أحدا.. يتميز بالاستقلالية عن الآخرين
* أفكاره دائما متطورة ..ويحب الحديث عنها
* مثال .. الشيخ محمد الغزالي .. رحمه الله
* عنده قوة في تنظيم العمل .. في دقة عجيبة
* ناقد بطبعه .. يرى الخلل ..ويسعى لإصلاحه
* لديه عزيمة قوية .. لديه مستوى عالي.. من الكفاءة والإتقان
* يجد من يتفاهم معه .. قليلون
* رؤية الاحتمالات المستقبلية.. بصورة جلية .. وإنزالها على ارض الواقع .. وتنفيذها بصورة دقيقة
* يستمتع بالتحديات الفكرية المعقدة والمتشابكة .. لأنه يستطيع استخدام قدرته على التفكير والإبداع
* يضع تصور كامل للخطة المستقبلية .. صاحب مهارة عالية في التخطيط بعيد المدى
* يقدر المعرفة والعلم.. في نفسه ..وفى الناس
* يتوقع من الآخرين الكفاءة ..ويتضايق من التسيب ..والإهمال
* يكره الغموض .. ويحب الوضوح
* يثق في نظرته للأمور .. وحكمه عليها
* عنده قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة
* يقيم ويدرس كل شيء ..بعين ناقدة .. لإصلاح الخلل
* هادىء الوجه والمعاني .. يتفاعل بهدوء
* حازم .. حاسم .. واثق من نفسه
* يميل إلى أن يسمع .. ولا يبدأ الكلام .. يفكر بعمق داخل نفسه
* واضح المعالم في حياته .. خط سيره واضح
* عقلاني ومحايد في نقده من اجل إصلاح الخطأ .. ايجابي
* يكره الروتين ..والنظام البيروقراطي .. لان ذلك ..يقيد قدراته الإبداعية ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه