المنطوي .. الحدسي .. المفكر .. الحكم

* محافظ .. علاقاته قليلة .. قليل الكلام .. يستمع أكثر مما يتكلم .. لا يبدأ الكلام

* صاحب رؤية إبداعية .. يثق بالإلهام .. يرى المستقبل .. لديه نظرة بعيدة المدى

* يقدر المنطق والعقلانية .. يفهم الارتباطات بين الأمور .. والعلاقات بينها

* يقدر وبشدة المهارة والإتقان .. والإبداع .. والمكانة الاجتماعية .. ويكره الإهمال والتسيب

* أفكاره.. وآراءه تنبع من داخله .. ولا يقلد أحدا.. يتميز بالاستقلالية عن الآخرين

* أفكاره دائما متطورة ..ويحب الحديث عنها

* مثال .. الشيخ محمد الغزالي .. رحمه الله

* عنده قوة في تنظيم العمل .. في دقة عجيبة

* ناقد بطبعه .. يرى الخلل ..ويسعى لإصلاحه

* لديه عزيمة قوية .. لديه مستوى عالي.. من الكفاءة والإتقان

* يجد من يتفاهم معه .. قليلون

* رؤية الاحتمالات المستقبلية.. بصورة جلية .. وإنزالها على ارض الواقع .. وتنفيذها بصورة دقيقة

* يستمتع بالتحديات الفكرية المعقدة والمتشابكة .. لأنه يستطيع استخدام قدرته على التفكير والإبداع

* يضع تصور كامل للخطة المستقبلية .. صاحب مهارة عالية في التخطيط بعيد المدى

* يقدر المعرفة والعلم.. في نفسه ..وفى الناس

* يتوقع من الآخرين الكفاءة ..ويتضايق من التسيب ..والإهمال

* يكره الغموض .. ويحب الوضوح

* يثق في نظرته للأمور .. وحكمه عليها

* عنده قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة

* يقيم ويدرس كل شيء ..بعين ناقدة .. لإصلاح الخلل

* هادىء الوجه والمعاني .. يتفاعل بهدوء

* حازم .. حاسم .. واثق من نفسه

* يميل إلى أن يسمع .. ولا يبدأ الكلام .. يفكر بعمق داخل نفسه

* واضح المعالم في حياته .. خط سيره واضح

* عقلاني ومحايد في نقده من اجل إصلاح الخطأ .. ايجابي

* يكره الروتين ..والنظام البيروقراطي .. لان ذلك ..يقيد قدراته الإبداعية ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه