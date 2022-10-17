المنطوي .. الحدسي .. المفكر .. المدرك بحواسه

* عبقري من الطراز الأول..حلال المشاكل.. بطريقة عبقرية.. إلى ابعد الحدود

* من أفضل الناس في التخطيط الاستراتيجي

* محافظ بطبعه .. قليل الأصدقاء .. من أهم أمور حياته الاستقلالية .. ولا يحب التدخل في أموره الخاصة

* صاحب خيال .. وإبداع ..ورؤية مستقبلية

* النقطة الأساسية فيه.. أنه مفكر من الطراز الأول

* هادىء في حياته ..قليل الكلام عن أسراره الشخصية

* متعته ملاحقة النظريات العلمية .. وتحليلها والتفكير فيها

* يحل المشاكل عن طريق المنطق .. والعقلانية .. والتحليل العلمي المنهجي

* يهتم بالأفكار .. وليس التعامل مع الناس.. لا يحب المنتديات ..والمجتمعات المفتوحة

* واضح مع نفسه .. ويعرف ما يريده جيدا

* غير غامض .. واضح الملامح في حياته

* يعشق الإتقان والكفاءة .. ويكره الإهمال والتسيب

* يتوقع من الناس أن يكونوا مثله

* ناقد لكل شيء تقريبا .. ويبحث عن إصلاح الأخطاء

* فضولي ويهتم بالجديد دائما

* يتفاعل مع الأحداث ويتفجر حيوية ونشاطا

* لديه رؤية منطقية قوية .. بحيث يصل إلى لب الموضوع .. وأساس المشكلة

* قدرته فائقة على حل المشكلات الصعبة ..بصورة عبقرية.. ومحايدة.. ومختصرة .. بطريقة منهجية ..وعقلانية

* يسأل أسئلة قوية وصعبة .. لأنه يتحدى نفسه.. قبل أن يتحداك

* نقاشاته فكرية من الطراز الأول .. سريع البديهة .. حاضر الفكرة

* لديه ميل طبيعي.. لبناء نظام منطقي.. عقلاني.. لتفسير الأحداث

* يكره بشدة الروتين .. ويحس أنه في سجن

* يفضل قول الحقيقة .. ويكره اللف والدوران

* يفضل عدم السيطرة على الآخرين .. وعدم فرض وجهة نظره عليهم

* هادىء .. محافظ .. قليل الكلام .. إلا في المواضيع التي تخصه .. ويهتم بها

* مستقل بذاته .. ولا يعتمد على الآخرين ..( يعيش لوحده )

* يرفض أن يتدخل احد في أموره الشخصية ..بدون إذنه .. يضع حدود لتعامله مع الآخرين