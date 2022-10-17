المنطوي .. الحدسي .. المفكر .. المدرك بحواسه

سعد606
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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,733
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* عبقري من الطراز الأول..حلال المشاكل.. بطريقة عبقرية.. إلى ابعد الحدود
* من أفضل الناس في التخطيط الاستراتيجي
* محافظ بطبعه .. قليل الأصدقاء .. من أهم أمور حياته الاستقلالية .. ولا يحب التدخل في أموره الخاصة
* صاحب خيال .. وإبداع ..ورؤية مستقبلية
* النقطة الأساسية فيه.. أنه مفكر من الطراز الأول
* هادىء في حياته ..قليل الكلام عن أسراره الشخصية
* متعته ملاحقة النظريات العلمية .. وتحليلها والتفكير فيها
* يحل المشاكل عن طريق المنطق .. والعقلانية .. والتحليل العلمي المنهجي
* يهتم بالأفكار .. وليس التعامل مع الناس.. لا يحب المنتديات ..والمجتمعات المفتوحة
* واضح مع نفسه .. ويعرف ما يريده جيدا
* غير غامض .. واضح الملامح في حياته
* يعشق الإتقان والكفاءة .. ويكره الإهمال والتسيب
* يتوقع من الناس أن يكونوا مثله
* ناقد لكل شيء تقريبا .. ويبحث عن إصلاح الأخطاء
* فضولي ويهتم بالجديد دائما
* يتفاعل مع الأحداث ويتفجر حيوية ونشاطا
* لديه رؤية منطقية قوية .. بحيث يصل إلى لب الموضوع .. وأساس المشكلة
* قدرته فائقة على حل المشكلات الصعبة ..بصورة عبقرية.. ومحايدة.. ومختصرة .. بطريقة منهجية ..وعقلانية
* يسأل أسئلة قوية وصعبة .. لأنه يتحدى نفسه.. قبل أن يتحداك
* نقاشاته فكرية من الطراز الأول .. سريع البديهة .. حاضر الفكرة
* لديه ميل طبيعي.. لبناء نظام منطقي.. عقلاني.. لتفسير الأحداث
* يكره بشدة الروتين .. ويحس أنه في سجن
* يفضل قول الحقيقة .. ويكره اللف والدوران
* يفضل عدم السيطرة على الآخرين .. وعدم فرض وجهة نظره عليهم
* هادىء .. محافظ .. قليل الكلام .. إلا في المواضيع التي تخصه .. ويهتم بها
* مستقل بذاته .. ولا يعتمد على الآخرين ..( يعيش لوحده )
* يرفض أن يتدخل احد في أموره الشخصية ..بدون إذنه .. يضع حدود لتعامله مع الآخرين
* من أفضل الناس في التخطيط الاستراتيجي
* محافظ بطبعه .. قليل الأصدقاء .. من أهم أمور حياته الاستقلالية .. ولا يحب التدخل في أموره الخاصة
* صاحب خيال .. وإبداع ..ورؤية مستقبلية
* النقطة الأساسية فيه.. أنه مفكر من الطراز الأول
* هادىء في حياته ..قليل الكلام عن أسراره الشخصية
* متعته ملاحقة النظريات العلمية .. وتحليلها والتفكير فيها
* يحل المشاكل عن طريق المنطق .. والعقلانية .. والتحليل العلمي المنهجي
* يهتم بالأفكار .. وليس التعامل مع الناس.. لا يحب المنتديات ..والمجتمعات المفتوحة
* واضح مع نفسه .. ويعرف ما يريده جيدا
* غير غامض .. واضح الملامح في حياته
* يعشق الإتقان والكفاءة .. ويكره الإهمال والتسيب
* يتوقع من الناس أن يكونوا مثله
* ناقد لكل شيء تقريبا .. ويبحث عن إصلاح الأخطاء
* فضولي ويهتم بالجديد دائما
* يتفاعل مع الأحداث ويتفجر حيوية ونشاطا
* لديه رؤية منطقية قوية .. بحيث يصل إلى لب الموضوع .. وأساس المشكلة
* قدرته فائقة على حل المشكلات الصعبة ..بصورة عبقرية.. ومحايدة.. ومختصرة .. بطريقة منهجية ..وعقلانية
* يسأل أسئلة قوية وصعبة .. لأنه يتحدى نفسه.. قبل أن يتحداك
* نقاشاته فكرية من الطراز الأول .. سريع البديهة .. حاضر الفكرة
* لديه ميل طبيعي.. لبناء نظام منطقي.. عقلاني.. لتفسير الأحداث
* يكره بشدة الروتين .. ويحس أنه في سجن
* يفضل قول الحقيقة .. ويكره اللف والدوران
* يفضل عدم السيطرة على الآخرين .. وعدم فرض وجهة نظره عليهم
* هادىء .. محافظ .. قليل الكلام .. إلا في المواضيع التي تخصه .. ويهتم بها
* مستقل بذاته .. ولا يعتمد على الآخرين ..( يعيش لوحده )
* يرفض أن يتدخل احد في أموره الشخصية ..بدون إذنه .. يضع حدود لتعامله مع الآخرين