المنطوي .. الحدسي .. المشاعرى ..الحكم

* محافظ .. يفكر أولا ..ثم يتفاعل مع الحدث ..

* لا يبدأ الكلام .. ولكن يرد على الكلام .. غامض .. قليل الكلام .. علاقاته محدودة .. يميل إلى الهدوء.. وان يجلس وحيدا

* صاحب حس راقي .. يشعر بالناس .. يفضل أن يخدم الآخرين

* يحمى الناس من الوقوع في الخطأ

* يحقق النجاح عن طريق الإصرار.. والثبات على المبدأ ..عنده مبادىء ثابتة وواضحة

* أفكاره من فهمه .. وليس تقليدا لأحد..عنده خصوصية في شخصيته .. ( غير مقلد )

* يحب أن بعمل.. ما ينبغي عمله .. ( المفروض أن نعمل كذا )

* يضع كل جزء من اهتمامه في العمل

* قوى للغاية .. صاحب ضمير حي

* مثال .. عثمان بن عفان ..رضي الله عنه

* يحترمه الناس ..لصلابة مبادئه ..ولوضوح الرؤية ليه

* صاحب مهارة في تقييم أي موقف .. وخصوصا فيما يتعلق بالناس

* يستطيع أن يفهم ما في داخل نفسك .. وهو متأكد من قدراته هذه

* يفهم الأشياء المعقدة بكل وضوح .. خصوصا النفس البشرية

* مؤمن بمبادئه .. ويثق في إيمانه هذا جدا

* الحدس والإلهام .. من أهم قدراته

عنده قدرة كبيرة على تحفيز الناس في العمل

* لا يحب التفاصيل .. ولكن يفضل الصورة العامة للأمور

* ذو ولاء لأصدقائه.. ولعمله.. كبير جدا .. وأيضا لمبادئه ..وعقيدته

* عنده نظرة مستقبلية .. وبصيرته نافذة .. خياله خصب

* القياس والتشبيهات والأمثلة كثيرة في حياته

* حساس .. عاطفي .. طيب القلب

* ملتزم بعمق.. بمبادئه وقيمه