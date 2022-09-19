المنطوي .. الحدسي .. المشاعرى ..الحكم

سعد606
:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,688
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* محافظ .. يفكر أولا ..ثم يتفاعل مع الحدث ..
* لا يبدأ الكلام .. ولكن يرد على الكلام .. غامض .. قليل الكلام .. علاقاته محدودة .. يميل إلى الهدوء.. وان يجلس وحيدا
* صاحب حس راقي .. يشعر بالناس .. يفضل أن يخدم الآخرين
* يحمى الناس من الوقوع في الخطأ
* يحقق النجاح عن طريق الإصرار.. والثبات على المبدأ ..عنده مبادىء ثابتة وواضحة
* أفكاره من فهمه .. وليس تقليدا لأحد..عنده خصوصية في شخصيته .. ( غير مقلد )
* يحب أن بعمل.. ما ينبغي عمله .. ( المفروض أن نعمل كذا )
* يضع كل جزء من اهتمامه في العمل
* قوى للغاية .. صاحب ضمير حي
* مثال .. عثمان بن عفان ..رضي الله عنه
* يحترمه الناس ..لصلابة مبادئه ..ولوضوح الرؤية ليه
* صاحب مهارة في تقييم أي موقف .. وخصوصا فيما يتعلق بالناس
* يستطيع أن يفهم ما في داخل نفسك .. وهو متأكد من قدراته هذه
* يفهم الأشياء المعقدة بكل وضوح .. خصوصا النفس البشرية
* مؤمن بمبادئه .. ويثق في إيمانه هذا جدا
* الحدس والإلهام .. من أهم قدراته
عنده قدرة كبيرة على تحفيز الناس في العمل
* لا يحب التفاصيل .. ولكن يفضل الصورة العامة للأمور
* ذو ولاء لأصدقائه.. ولعمله.. كبير جدا .. وأيضا لمبادئه ..وعقيدته
* عنده نظرة مستقبلية .. وبصيرته نافذة .. خياله خصب
* القياس والتشبيهات والأمثلة كثيرة في حياته
* حساس .. عاطفي .. طيب القلب
* ملتزم بعمق.. بمبادئه وقيمه
* لا يبدأ الكلام .. ولكن يرد على الكلام .. غامض .. قليل الكلام .. علاقاته محدودة .. يميل إلى الهدوء.. وان يجلس وحيدا
* صاحب حس راقي .. يشعر بالناس .. يفضل أن يخدم الآخرين
* يحمى الناس من الوقوع في الخطأ
* يحقق النجاح عن طريق الإصرار.. والثبات على المبدأ ..عنده مبادىء ثابتة وواضحة
* أفكاره من فهمه .. وليس تقليدا لأحد..عنده خصوصية في شخصيته .. ( غير مقلد )
* يحب أن بعمل.. ما ينبغي عمله .. ( المفروض أن نعمل كذا )
* يضع كل جزء من اهتمامه في العمل
* قوى للغاية .. صاحب ضمير حي
* مثال .. عثمان بن عفان ..رضي الله عنه
* يحترمه الناس ..لصلابة مبادئه ..ولوضوح الرؤية ليه
* صاحب مهارة في تقييم أي موقف .. وخصوصا فيما يتعلق بالناس
* يستطيع أن يفهم ما في داخل نفسك .. وهو متأكد من قدراته هذه
* يفهم الأشياء المعقدة بكل وضوح .. خصوصا النفس البشرية
* مؤمن بمبادئه .. ويثق في إيمانه هذا جدا
* الحدس والإلهام .. من أهم قدراته
عنده قدرة كبيرة على تحفيز الناس في العمل
* لا يحب التفاصيل .. ولكن يفضل الصورة العامة للأمور
* ذو ولاء لأصدقائه.. ولعمله.. كبير جدا .. وأيضا لمبادئه ..وعقيدته
* عنده نظرة مستقبلية .. وبصيرته نافذة .. خياله خصب
* القياس والتشبيهات والأمثلة كثيرة في حياته
* حساس .. عاطفي .. طيب القلب
* ملتزم بعمق.. بمبادئه وقيمه