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تحميل برنامج Audacity 3.1.3 32bit/64bit

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الكرام

وموضوعنا اليوم مع واحد من أبرز برامج الهندسة الصوتية المجانية ألا وهو برنامج Audacity

يعد Audacity من أهم البرامج الحاسوبية المجانية الخاصّة بمعالجة الملفّات الصوتية الرقمية، كما يسمح بتسجيل الصوت من خلاله إضافة لتطبيق عدّة تأثيرات عليه، كإزالة ضجيج الخلفية، تضخيم الصوت، إضافة صدى، تسريع الصوت، وغيرها من المميزات المذهلة التي قلّما نجدها في برامج مجانية.

صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : Audacity
المساحة : 33Mb

كيفية التحميل :

للتحميل يرجى إتباع الخطوات التالية :

(1)
نختار اللغة المراد التعامل بها في البرنامج.

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)
حدد الخيار في الأعلى إذا كنت تريد إنشاء إختصار على سطح المكتب للبرنامج

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(6)

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(7)

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(8)

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صورة البرنامج على سطح المكتب :

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تحميل البرنامج :

للتحميل لـ 32bit إضغط هنا
للتحميل لـ 64bit إضغط هنا




 
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