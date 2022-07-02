تحميل برنامج Audacity 3.1.3 32bit/64bit

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وموضوعنا اليوم مع واحد من أبرز برامج الهندسة الصوتية المجانية ألا وهو برنامج Audacity

يعد

Audacity

من أهم البرامج الحاسوبية المجانية الخاصّة بمعالجة الملفّات الصوتية الرقمية، كما يسمح بتسجيل الصوت من خلاله إضافة لتطبيق عدّة تأثيرات عليه، كإزالة ضجيج الخلفية، تضخيم الصوت، إضافة صدى، تسريع الصوت، وغيرها من المميزات المذهلة التي قلّما نجدها في برامج مجانية.

صورة البرنامج :







إسم البرنامج : Audacity

المساحة : 33Mb

كيفية التحميل :

للتحميل يرجى إتباع الخطوات التالية :

(1)

نختار اللغة المراد التعامل بها في البرنامج.

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حدد الخيار في الأعلى إذا كنت تريد إنشاء إختصار على سطح المكتب للبرنامج

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صورة البرنامج على سطح المكتب :

تحميل البرنامج :