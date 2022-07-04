كيف يستقبل الإنسان المعلومات من الخارج ؟

هل تبدى اهتمام أكثر بالحقائق والتفاصيل .. أم بالمعاني وبالارتباط بين الأشياء ؟

هل أنت أكثر واقعية ..ومنطقي .. أم أكثر خيالا وإبداعا ؟

هل تحب الأفكار الجديدة لانها ذات مغزى.. و يمكن الاستفادة منها واقعيا .. أم فقط لأنها جديدة ؟

هل تستخدم مهارة انت متمكن منها .. ام تشعربالملل عندما تتقن هذه المهارة

أ- الحسي

يثق في الحقائق الثابتة المؤكدة .. ولا يثق في الخيال

واقعي .. منطقي .. يفضل العملي المفيد من الحقائق .. موضوعي

يتعلم ويتقن المهارات التي يحتاجها في حياته العملية ... مثال ....أبوبكر الصديق

محدد .. واضح الكلام .. ملتزم بكلمته .. يشرح بالتفصيل .. دقيق في وصفه

منظم .. مرتب .. لديه القدرة على التكيف مع الواقع .. منهجي

يعيش اللحظة الحالية

ب-الحدسي

يثق بالإلهام.. والاستنتاج.. والاستنباط .. ينظر للصورة العامة.. دون الدخول في التفاصيل

يفضل الجديد فقط لأنه جديد .. ويثير إبداعه واهتمامه .. مثال .... الشعراوى ..عليه رحمة الله

مبدع .. يحب الخيال والابتكار .. يبحث في المعاني والارتباط بين الأمور

ينتقل من نقطة إلى أخرى .. ويربط بينها ( الكليات )

يستخدم القياس والرموز.. والتشبيه.. والمجاز

يعيش في المستقبل أكثر من الحاضر