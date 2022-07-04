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سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ الدوال الرياضية - Math functions _ الجانب النظري 1

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
769
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بكلّ أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون وموضوعنا اليوم حول الدوال الرياضية Math functions

كما لاحظنا في سابق الدروس، وكما تعودنا، فإن الدوال عبارة عن أوامر لأداء وظائف ومهام معينة، مما يقسم هذه الدوال لأقسام متعددّة بحيث يؤدي كلّ قسم مهام في مجال واحد
من هذه الأقسام، قسم الرياضيات وهو موضوعنا اليوم بحيث سنتناول بعضا من أهم الدوال الرياضية في بايثون

لنبدأ ، بسم الله :

الجانب النظري :

الدالة
المهمة
round()
التدوير إلى الوحدة
math.ceil()
التدوير إلى الوحدة بالزيادة
math.floor()
التدوير إلى الوحدة بالنقصان
abs()
المسافة إلى الصفر
pow()
القوة ( ويمكن إستبدالها بـ ** )
math.sqrt()
الجذر
max()
أكبر قيمة عددية
min()
أصغر قيمة عددية
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
769
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أعتذر وبشدّة عن تقسيم الموضوع لجزأين نظري وتطبيقي، حاولت أن أجمعهما في موضوع واحد لكنّ مشاكل الاتصال بالنت منعتني، أكرر اعتذاري 🙏
 
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