سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ الدوال الرياضية - Math functions _ الجانب النظري 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكلّ أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية



ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون وموضوعنا اليوم حول الدوال الرياضية Math functions



كما لاحظنا في سابق الدروس، وكما تعودنا، فإن الدوال عبارة عن أوامر لأداء وظائف ومهام معينة، مما يقسم هذه الدوال لأقسام متعددّة بحيث يؤدي كلّ قسم مهام في مجال واحد

من هذه الأقسام، قسم الرياضيات وهو موضوعنا اليوم بحيث سنتناول بعضا من أهم الدوال الرياضية في بايثون



لنبدأ ، بسم الله :



الجانب النظري :

الدالة ​ المهمة ​ round() ​ التدوير إلى الوحدة math.ceil() ​ التدوير إلى الوحدة بالزيادة math.floor() ​ التدوير إلى الوحدة بالنقصان abs() ​ المسافة إلى الصفر pow() ​ القوة ( ويمكن إستبدالها بـ ** ) math.sqrt() ​ الجذر max() ​ أكبر قيمة عددية min() ​ أصغر قيمة عددية