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سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ الدوال الرياضية - Math functions _ الجانب التطبيقي 2

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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إنضم
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الجنس
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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png
السلام عليكم ورحمة الله
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

ارحب بكم في الجزء الثاني من درس الدوال الرياضية التابع لسلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون،

لنبدا على بركة الله :

( لنأخذ الرقم pi 3.14 على سبيل المثال )
round() : تختص هذه الدالة بتدوير العدد المعطى إلى الوحدة، ( إن كانت الفاصلة من 0 إلى 4 فيبقى الجزء الصحيح نفسه، إن كانت الفاصلة من 5 إلى 9 يضاف 1 للجزء الصحيح، مع حذف الجزء العشري في كلا الحالتين )

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math.ceil() : تختص هذه الدالة في تدوير العدد المعطى للوحدة بالزيادة ( تضيف 1 للجزء الصحيح مع حذف الجزء العشري ) ولاستخدام هذه الدالة أو أي دالة تبدأ بـ math. علينا استدعاء مكتبة الرياضيات math.

1657019083928.png
math.floor() : تختص هذه الدالة بتدوير العدد المعطى للوحدة بالنقصان ( حذف الجزء العشري مع الإبقاء على الجزء الصحيح ) ولاستخدامها يجب إستدعاء مكتبة الرياضيات math

1657019220069.png
abs() : تختص هذه الدالة بحساب مسافة العدد المعطى من الصفر، أي أنّه حتى اذا كان سالبا ستعطى النتيجة موجبة فالمسافات لا تحسب بالسالب.

1657019365907.png
pow() : تختص هذه الدالة بحساب قوة العدد المعطى، حيث يتم ادراج العدد المطلوب حساب قوته، ثم توضع فاصلة وتكتب القوة المرغوب حسابها، ويمكن استبدال هذه الدالة بعلامتي جداء **

1657019636270.png
math.sqrt() : تختص هذه الدالة بحساب جذر العدد المعطى، ولاستخدامها يجب إستدعاء مكتبة الرياضيات math

1657019797753.png
max() : تستخدم هذه الدالة لمعرفة أكبر قيمة بين قيم متعددة

1657019911386.png
min() : تستخدم هذه الدالة لمعرفة أصغر قيمة بين قيم متعددة

1657019992163.png

وبهذا نكون قد أنهينا الدرس :

لننتقل الآن إلى التمرين :
- انشأ متغيرة ضع بها الرقم 4
- أحسب مربع هذا الرقم
- أحسب جذر هذا الرقم
- دور هذا العدد إلى الوحدة بالزيادة
- لديك هذه الأرقام : 5.3 ، 8.6، 1.2 و 4 جد أكبر قيمة بينها
- جد أصغر قيمة بين نفس الأرقام

دمتم في أمان الله، ينشر التصحيح في التعليقات بعد يومين
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
776
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
تصحيح التمرين ينشر بعد يومين
لا تنسوا أن تشاركونا محاولاتكم في التعليقات
دمتم في أمان الله
 
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