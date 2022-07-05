سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ الدوال الرياضية - Math functions _ الجانب التطبيقي 2

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
ارحب بكم في الجزء الثاني من درس الدوال الرياضية التابع لسلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون،
لنبدا على بركة الله :
( لنأخذ الرقم pi 3.14 على سبيل المثال )
round() : تختص هذه الدالة بتدوير العدد المعطى إلى الوحدة، ( إن كانت الفاصلة من 0 إلى 4 فيبقى الجزء الصحيح نفسه، إن كانت الفاصلة من 5 إلى 9 يضاف 1 للجزء الصحيح، مع حذف الجزء العشري في كلا الحالتين )
math.ceil() : تختص هذه الدالة في تدوير العدد المعطى للوحدة بالزيادة ( تضيف 1 للجزء الصحيح مع حذف الجزء العشري ) ولاستخدام هذه الدالة أو أي دالة تبدأ بـ math. علينا استدعاء مكتبة الرياضيات math.
math.floor() : تختص هذه الدالة بتدوير العدد المعطى للوحدة بالنقصان ( حذف الجزء العشري مع الإبقاء على الجزء الصحيح ) ولاستخدامها يجب إستدعاء مكتبة الرياضيات math
abs() : تختص هذه الدالة بحساب مسافة العدد المعطى من الصفر، أي أنّه حتى اذا كان سالبا ستعطى النتيجة موجبة فالمسافات لا تحسب بالسالب.
pow() : تختص هذه الدالة بحساب قوة العدد المعطى، حيث يتم ادراج العدد المطلوب حساب قوته، ثم توضع فاصلة وتكتب القوة المرغوب حسابها، ويمكن استبدال هذه الدالة بعلامتي جداء **
math.sqrt() : تختص هذه الدالة بحساب جذر العدد المعطى، ولاستخدامها يجب إستدعاء مكتبة الرياضيات math
max() : تستخدم هذه الدالة لمعرفة أكبر قيمة بين قيم متعددة
min() : تستخدم هذه الدالة لمعرفة أصغر قيمة بين قيم متعددة
وبهذا نكون قد أنهينا الدرس :
لننتقل الآن إلى التمرين :
- انشأ متغيرة ضع بها الرقم 4
- أحسب مربع هذا الرقم
- أحسب جذر هذا الرقم
- دور هذا العدد إلى الوحدة بالزيادة
- لديك هذه الأرقام : 5.3 ، 8.6، 1.2 و 4 جد أكبر قيمة بينها
- جد أصغر قيمة بين نفس الأرقام
دمتم في أمان الله، ينشر التصحيح في التعليقات بعد يومين