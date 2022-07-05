سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ الدوال الرياضية - Math functions _ الجانب التطبيقي 2

round() : تختص هذه الدالة بتدوير العدد المعطى إلى الوحدة، ( إن كانت الفاصلة من 0 إلى 4 فيبقى الجزء الصحيح نفسه، إن كانت الفاصلة من 5 إلى 9 يضاف 1 للجزء الصحيح، مع حذف الجزء العشري في كلا الحالتين ) ​