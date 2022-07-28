برنامج F.lux 4.120 لحجب الأشعة الزرقاء

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
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- 18 أفريل 2021
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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الأشعة الزرقاء أو الضوء الأزرق هو من أكثر أنواع الأشعة ضررا على العين، وهذا الضوء ينبعث من الهواتف و الحواسيب والأجهزة الالكترونية عموما، مما يسبب خطرا على العين وضعفا في الرؤية على المدى الطويل، برنامج F.lux في نسخته 4.120 يوفر خدمة الحماية من الأشعة الزرقاء، كما يتميز هذا البرنامج بالمساحة القليلة فهو لا يتجاوز 1 MB ! إضافة إلى البساطة والفعالية في الأداء.
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : F.lux
رقم الإصدار : 4.120
نظام التشغيل : Windows
المساحة : 0.6 MB
المهمة : تقليل الأشعة الزرقاء.
طريقة التحميل :
الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل : إضغط هنا