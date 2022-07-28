برنامج F.lux 4.120 لحجب الأشعة الزرقاء

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام

الأشعة الزرقاء أو الضوء الأزرق هو من أكثر أنواع الأشعة ضررا على العين، وهذا الضوء ينبعث من الهواتف و الحواسيب والأجهزة الالكترونية عموما، مما يسبب خطرا على العين وضعفا في الرؤية على المدى الطويل، برنامج

F.lux

في نسخته

4.120

يوفر خدمة الحماية من الأشعة الزرقاء، كما يتميز هذا البرنامج بالمساحة القليلة فهو لا يتجاوز 1 MB ! إضافة إلى البساطة والفعالية في الأداء.

صورة البرنامج :





إسم البرنامج : F.lux

رقم الإصدار : 4.120

نظام التشغيل : Windows

المساحة : 0.6 MB

المهمة : تقليل الأشعة الزرقاء.

طريقة التحميل :

الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات