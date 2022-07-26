المعريفة و كسر الخواطر!

السلام عليكم ناس اللمة لعزاز ..



توحشت نخربش فاللمة و نشوف الردود و وجهات النظر المختلفة لي دايما تخلينا نتعلمو من بعضانا ..



موضوعنا اليوم على المعريفة يعني تستخدم ناس تعرفهم ولا نفوذك باش تقضي خاجة و طبعا تكون على حساب ناس أخرين ..



من قبل كنت مالناس لي نقول البلادراهي ماشية هاكا لي عندو عرف يقضيلو .. جامي لا خممت في الطرف الآخر يعني فالشخص لي تقضي انت صوالحك على حسابو ..



حتى للسنة الماضية نتفاجئ من اتصال صحبتي " ألو ما تروحيش عند أسماء؟ رشيدة توفات" ربي يرحمها و يوسع عليها ما عندناش بزاف كنا فرحانين بولادتها الثانية كي رحت نصيب أنو سبب الوفاة "أزمة قلبية" راحت تشوف في القائمة تع الناس المعنيين بالإدماج الخاصة بعقود ما قبل التشغيل ما لقاتش اسمها مع أنها خادمة مدة لاباس بيها يعني عندها أولوية و لقات صحاب المعريفة و الرشاوي.. ماتت مكسورة الخاطر و ذنبها على من؟ على هاذاك لي سمح لنفسو أنو ينحي إسم و يدير إسم آخر خاطر الدنيا راهي بالمعارف و الأقربون أولى !



هاذ ليام كيف كيف تتصل بيا حماتي صباح بكري حالتها حالة "ما خرجتش فالقائمة تع السكنات الإجتماعية" و كي تروح تشوف للقائمة تصيب ولد فلان و ولد فلان و لي صح محتاج ماكانش مبعد يروحو يكروهم ولا يبيعوهم و لي محتاج برا يتلاوح .. حتى هي قاتلي راني في كل صلاة ندعي على لي حرمني من حقي في كل سجدة نبكي و نوكل ربي ... تخيل شحال كاين ناس مظلومين يدعو على لي ظلمهم! تخيل شحال من واحد خاطرو مكسور و مرض بسبة ناس أنانيين عندهم المعريفة؟

