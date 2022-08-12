كل واحد يدخل و يمد رأيه



السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته



قبل كل شيء قولولي واشراكم؟؟ ان شاء الله الجميع راه بالصحة و العافية.



أحبائي أنا اليوم حبيت نعرف الرأي نتاعكم في المرأة الجزائرية......



أكيد كيما نعرفوا كامل أن المرأة هي أساس كل مجتمع.



ولكل مرأة طباع تجعلها مختلفة عن غيرها ولكن للمرأة الجزائرية بشكل عام و بحكم نفس البيئة و المجتمع لديها طباع تميزها في جميع النواحي عن باقي النساء في العالم بصفة عامة أو بالمرأة المسلمة في دول أخرى بصفة خاصة.



نتمنى كل واحد فيكم (ذكر أو أنثى) يمد رأيو"واش راه يشوف في المرأة الجزائرية سواء تعلق الأمر بجمالها مقارنة بباقي النساء في العالم، أو بشخصيتها أو بالتزامها أو بدورها في المجتمع كبنت، أخت، أم...، أو بعلاقتها مع الرجل (الزوج)، أو.....أو......." و كل واحد يقوللنا ويفسرلنا الرأي نتاعو.



متبخلوش بالرد هكذا يا خوتي نقدروا نعرفوا لمحة على المرأة الجزائرية، و نعرفوا الرأي نتاع الجزائريين في بنات بلادهم ....."الجزائريات".....





احتراماتي و شكرا.....​