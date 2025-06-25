تقليد الجزائريين للترندات ... ليس كل من قلّد فهم

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



الترندات فالدزاير... مش كل من قلّد راه فاهم



في زمن السرعة و التكنولوجيا الترندات ولات تخترق حياتنا اليومية في كل بلاصة و الجزائر ماشي إستثناء

بصح الحاجة اللي تميزنا هي كيفاش نتعاملو معاها ماشي نقلدو و نسكتو بل يزيدو لها لمستها و يلبسوها لهجتهم و ثقافتهم و يردوها " ترند جزائري بإمتياز "



الترند على الطريقة الجزائرية سواء كان تحدي فـ TikTok رقصة دايرة حالة ولا أي نوع من الترندات المنتشرة تلقى الجزائري ديما حاضر يزيد البهارات و يخلي الترند يضحك و يبكي

فيهم لي يستعملو الفكاهة و فيهم لي يجيبوها على شكل نقد خفيف الدم و كل واحد يزيد طابعه الخاص


ماشي كل تقليد راه فارغ كاين فيديوهات اللي ظاهرها ضحك و باطنها رسائل إجتماعية و لا نقد سياسي و لا تساؤلات عميقة عن المجتمع

يعني الترند ماشي غير للضحك راه وسيلة باش نعبرو و نوصلو صوتنا


كاين اللي يقول بلي الشباب أصبح يقلد بلا وعي بصح الواقع يقول حاجة أخرى

الجزائري كي يعجبه ترند يبدّل فيه و يزينو يردو يخدم لواقعه و اللي ما يركبش مع المجتمع يخرج من السباق و ما يبقاش حاضر



فالآخر التفاعل مع الترندات هو صورة من صور التغير الإجتماعي و الإنفتاح على العالم لكن مع الحفاظ على اللمسة المحلية

على خاطر الجزايريين يقلدو أحياناً بصح ديما يبدعو بطريقتهم


و أنتم واش رايكم ؟ شاركوني آرائكم

......
 
توقيع ام أمينة
صراحة تقليد اعمى لا يسمن و لا يغني من جوع حيث أصبح الشباب يقلدون لا يعرف ماذا يقلدون ، يقلدون التفاهة الذي أصبح فيها قمة الرداءة التي تمد بديننا و مجتمعنا بشيء والله شيء مبكي و مؤسف لهؤلاء الشباب متى يستقظون من سباتهم و نومهم العميق الذي أصبح شباب ينسلخون عن فطرتهم و دينهم على الآباء و الأمهات و الائمة أنقاض هؤلاء الشباب من هذه الترندات
علينا التجند لانقاض شبابنا من هذا الاشياء
هذه وجهة نظري
بورك فيك على طرحك القيم
 
قال إلياس:
صراحة تقليد اعمى لا يسمن و لا يغني من جوع حيث أصبح الشباب يقلدون لا يعرف ماذا يقلدون ، يقلدون التفاهة الذي أصبح فيها قمة الرداءة التي تمد بديننا و مجتمعنا بشيء والله شيء مبكي و مؤسف لهؤلاء الشباب متى يستقظون من سباتهم و نومهم العميق الذي أصبح شباب ينسلخون عن فطرتهم و دينهم على الآباء و الأمهات و الائمة أنقاض هؤلاء الشباب من هذه الترندات
علينا التجند لانقاض شبابنا من هذا الاشياء
هذه وجهة نظري
بورك فيك على طرحك القيم
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كلامك مؤلم لكنه حقيقي و فعلاً لازم نتحرك قبل فوات الأوان شبابنا بحاجة لقدوة حقيقية و وعي صادق يخرجهم من هذا التيه ربي يهدينا و يهديهم جميعًا

شكرا لك على المرور و على الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
كلامك مؤلم لكنه حقيقي و فعلاً لازم نتحرك قبل فوات الأوان شبابنا بحاجة لقدوة حقيقية و وعي صادق يخرجهم من هذا التيه ربي يهدينا و يهديهم جميعًا

شكرا لك على المرور و على الرد في الموضوع
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العفو أختاه
شبابنا بحاجة إلى توعية و الأخذ بيده إلى بر الأمان من طرف الوالدين و العائلة بالدرجة الأولى و العلماء و المعلمين و تضافر المجتمع بالرجوع إلى بر الان
 
قال إلياس:
العفو أختاه
شبابنا بحاجة إلى توعية و الأخذ بيده إلى بر الأمان من طرف الوالدين و العائلة بالدرجة الأولى و العلماء و المعلمين و تضافر المجتمع بالرجوع إلى بر الان
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صحيح الشباب يحتاج من يوجهه و يحتويه و البداية دائمًا من الأسرة و المحيط القريب ثم دور المعلمين و المجتمع في دعم هذا المسار
شكرا لمرورك ثانية ....
 
توقيع ام أمينة
مدام الترند لا يؤذي فلا مانع من التجربة

مانخبيش عليكم
البارح أنا وبنتي درنا ترند الكركم😁
 
توقيع حاتم خليفة
قال حاتم خليفة:
مدام الترند لا يؤذي فلا مانع من التجربة

مانخبيش عليكم
البارح أنا وبنتي درنا ترند الكركم😁
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اكييد كي يكون لا ضرر منه نجربوه لما لا
ربي يحفظلك بنتك
شطرا لك على الرد و المرور
 
توقيع ام أمينة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نشوف فيها اذا مكانتش تضر لامانع من تطبيقها
كاين ترندات منطقية كيما مؤخرا تاع الكركم
لحظة مرح مع الأطفال

وواحد المرة ترند السيارة لي يسوقوها والباب مفتوح هذاك خطر ميليقش يتقلد

يعني كاين فيه الايجابي والسلبي
وحنا ذرك في وقت ناس مهووسة بالترندات


تقبلي مروري
 
توقيع السلطانة
بالعكس مواكبة الترندات واضافة الهوية والثقافة الجزائرية عليها امر جميل جدا
الترندات اصبحت لغة مشتركة بين العالم كله
وجميل ان الواحد يوصل فكره وثقافته للعالم
كتبت في بحث التيك توك ترند الجزائر وجاءت لي فيديوهات جميلة جدا بعد عن نهاية العالم الدراسي
بعضها للمنتخب الجزائري وبعضها غنائية جميلة
عجبني هذا الفيديو جدا

 
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نشوف فيها اذا مكانتش تضر لامانع من تطبيقها
كاين ترندات منطقية كيما مؤخرا تاع الكركم
لحظة مرح مع الأطفال

وواحد المرة ترند السيارة لي يسوقوها والباب مفتوح هذاك خطر ميليقش يتقلد

يعني كاين فيه الايجابي والسلبي
وحنا ذرك في وقت ناس مهووسة بالترندات


تقبلي مروري
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الترند كي السكين يداوي و لا يجرح حسب اللي يستعملو
لابد من اختيار الوعي بدل التقليد

شكرا على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
قال سـارة:
بالعكس مواكبة الترندات واضافة الهوية والثقافة الجزائرية عليها امر جميل جدا
الترندات اصبحت لغة مشتركة بين العالم كله
وجميل ان الواحد يوصل فكره وثقافته للعالم
كتبت في بحث التيك توك ترند الجزائر وجاءت لي فيديوهات جميلة جدا بعد عن نهاية العالم الدراسي
بعضها للمنتخب الجزائري وبعضها غنائية جميلة
عجبني هذا الفيديو جدا

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ببساطة عند إضافة لمسة جزائرية إلى الترندات فإنها تتحول من مجرد موضة إلى وسيلة تعبير عن هويتنا و تعريف العالم بثقافتنا بطريقة الجزائرية

مشكورة على المرور و الرد
 
توقيع ام أمينة
عياونا بالترندات هذي و على الأقل لو كان جات هذي الحاجة..
أحيانا أراها تبذير بالخصوص كيما خرج هذاك الترند تاع الماء في قارورة و لا درك تاع الكركم مجرد أنك تديرو و ارمي.
و كاين أناس في بقعة من عالمنا كوب ماء نقي باش يوفروه يموتو عليه.
 
توقيع سحائب الشوق
للإفادة
وضع ملعقة كركم في الماء وشربه مفيد للصحة
 
توقيع حاتم خليفة
قال سحائب الشوق:
عياونا بالترندات هذي و على الأقل لو كان جات هذي الحاجة..
أحيانا أراها تبذير بالخصوص كيما خرج هذاك الترند تاع الماء في قارورة و لا درك تاع الكركم مجرد أنك تديرو و ارمي.
و كاين أناس في بقعة من عالمنا كوب ماء نقي باش يوفروه يموتو عليه.
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بعض الترندات تفقد معناها وقتما تصير مجرّد وسيلة للظهور بدل ما تكون عندها قيمة أو هدف

مشكورة على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
توقيع ام أمينة
صراحة قدما نحاول نشوف شيء إيجابي فيهم منلقاش
أصلا نحسها شكل من أشكال سياسة القطيع ، الإنسان يكون ضعيف و في أمان إذا راهو يدير في شيء داروه اغلب الناس يعني مراهوش وحدو هنا يتعطل العقل و الدين و كلش ، وهذا اكبر خطأ لانو حنا دينا علمنا أنو الكثرة و التكرار لا تساوي الحق أبدا وأغلب الأحيان العكس
الترندات أغلبا فيها موسيقى أغلبها فيها انحلال و لا تبذير و الترفيه ليس من شرطه هذا
و كي نشوفهم نتفكر لو دخلو جحر ضب لدخلتموه ، تعطيل للعقل تماما الشيء لي جي أهلا و سهلا
ربي يصلح احوالنا جميعا
 
آخر تعديل:
توقيع طموحة
قال طموحة:
صراحة قدما نحاول نشوف شيء إيجابي فيهم منلقاش
أصلا نحسها شكل من أشكال سياسة القطيع ، الإنسان يكون ضعيف و في أمان إذا راهو يدير في شيء داروه اغلب الناس يعني مراهوش وحدو هنا يتعطل العقل و الدين و كلش ، وهذا اكبر خطأ لانو حنا دينا علمانا أنو الكثرة و التكرار لا تساوي الحق أبدا وأغلب الأحيان العكس
الترندات أغلبا فيها موسيقى أغلبها فيها انحلال و لا تبذير و الترفيه ليس من شرطه هذا
و كي نشوفهم نتفكر لو دخلو جحرة ضب لدخلتموه ، تعطيل للعقل تماما الشيء لي جي أهلا و سهلا
ربي يصلح احوالنا جميعا
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إتباع الترند دون تفكير يعطل العقل و يضعف الهوية و الكثرة ما تعنيش الحق الدين علمنا نفكرو و مانمشوش مع القطيع خصوصاً إذا كان الاتجاه خاطئ

مشكورة على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
عمل تراند لا يحصل هكذا فقط وليس امر في متناول الجميع ويحتاج اموال وخبراء فكل تراند تشوفوه وما يتبعه من اشهار وتهويل وتوصيل هو عمل مبرمج ومحترف يقف وراءه ناس تجارة وربح من الانترنت مجموعات متعاونة بالتقنية ومتخصة في الفورسة وشركات متخصصة+ اجهزة مخابرات في حالات معينة

هم من يتحكمون في الترندات اما ابتكارها وتجهيزها قصدا ومضمونا وتفاهما مع اشخاص واما استغلال فيديوهات عشوائية لا احد سمع بيها واصحابها غير معروفين يقوموا بتركيب اشاعات وافكار
واما قصد ترويج لسلع ومناطق وطرق تجارية
واما للنيل من شخص او مؤسسة او دولة او مجموعة ما او التاثير والظغط او تحويل الانتباه او تغيير راي او تغيير مفاهيم ،،،الخ

السذج هم:
اللي يبارتاجيها
اللي يقلدها
اللي يصدقها
اللي يحرق عواطفه عليها
اللي يشارك في اشهارها
اللي يضيع صوالحوا ويبقى يتبع حتى يتعب وهوما ما يتعبوا ما يخلاصو
...الخ

التقليد من طبع الانسان والجيد والسيء هو اختيار عقلي فكري خاضع للشخصية وللمحيط ونسبة الوعي والذكاء
 
قال أبو عاتكة:
عمل تراند لا يحصل هكذا فقط وليس امر في متناول الجميع ويحتاج اموال وخبراء فكل تراند تشوفوه وما يتبعه من اشهار وتهويل وتوصيل هو عمل مبرمج ومحترف يقف وراءه ناس تجارة وربح من الانترنت مجموعات متعاونة بالتقنية ومتخصة في الفورسة وشركات متخصصة+ اجهزة مخابرات في حالات معينة

هم من يتحكمون في الترندات اما ابتكارها وتجهيزها قصدا ومضمونا وتفاهما مع اشخاص واما استغلال فيديوهات عشوائية لا احد سمع بيها واصحابها غير معروفين يقوموا بتركيب اشاعات وافكار
واما قصد ترويج لسلع ومناطق وطرق تجارية
واما للنيل من شخص او مؤسسة او دولة او مجموعة ما او التاثير والظغط او تحويل الانتباه او تغيير راي او تغيير مفاهيم ،،،الخ

السذج هم:
اللي يبارتاجيها
اللي يقلدها
اللي يصدقها
اللي يحرق عواطفه عليها
اللي يشارك في اشهارها
اللي يضيع صوالحوا ويبقى يتبع حتى يتعب وهوما ما يتعبوا ما يخلاصو
...الخ

التقليد من طبع الانسان والجيد والسيء هو اختيار عقلي فكري خاضع للشخصية وللمحيط ونسبة الوعي والذكاء
إضغط للتوسيع...
الترند ليس عفويًا بل مدروسًا وراء كل ضجّة أهداف مخفية و الساذج هو اللي يشارك بلا وعي
و الوعي هو الحماية

مشكور على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة

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