تقليد الجزائريين للترندات ... ليس كل من قلّد فهم

ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الترندات فالدزاير... مش كل من قلّد راه فاهم
في زمن السرعة و التكنولوجيا الترندات ولات تخترق حياتنا اليومية في كل بلاصة و الجزائر ماشي إستثناء
بصح الحاجة اللي تميزنا هي كيفاش نتعاملو معاها ماشي نقلدو و نسكتو بل يزيدو لها لمستها و يلبسوها لهجتهم و ثقافتهم و يردوها " ترند جزائري بإمتياز "
الترند على الطريقة الجزائرية سواء كان تحدي فـ TikTok رقصة دايرة حالة ولا أي نوع من الترندات المنتشرة تلقى الجزائري ديما حاضر يزيد البهارات و يخلي الترند يضحك و يبكي
فيهم لي يستعملو الفكاهة و فيهم لي يجيبوها على شكل نقد خفيف الدم و كل واحد يزيد طابعه الخاص
ماشي كل تقليد راه فارغ كاين فيديوهات اللي ظاهرها ضحك و باطنها رسائل إجتماعية و لا نقد سياسي و لا تساؤلات عميقة عن المجتمع
يعني الترند ماشي غير للضحك راه وسيلة باش نعبرو و نوصلو صوتنا
كاين اللي يقول بلي الشباب أصبح يقلد بلا وعي بصح الواقع يقول حاجة أخرى
الجزائري كي يعجبه ترند يبدّل فيه و يزينو يردو يخدم لواقعه و اللي ما يركبش مع المجتمع يخرج من السباق و ما يبقاش حاضر
فالآخر التفاعل مع الترندات هو صورة من صور التغير الإجتماعي و الإنفتاح على العالم لكن مع الحفاظ على اللمسة المحلية
على خاطر الجزايريين يقلدو أحياناً بصح ديما يبدعو بطريقتهم
و أنتم واش رايكم ؟ شاركوني آرائكم
......
الترندات فالدزاير... مش كل من قلّد راه فاهم
في زمن السرعة و التكنولوجيا الترندات ولات تخترق حياتنا اليومية في كل بلاصة و الجزائر ماشي إستثناء
بصح الحاجة اللي تميزنا هي كيفاش نتعاملو معاها ماشي نقلدو و نسكتو بل يزيدو لها لمستها و يلبسوها لهجتهم و ثقافتهم و يردوها " ترند جزائري بإمتياز "
الترند على الطريقة الجزائرية سواء كان تحدي فـ TikTok رقصة دايرة حالة ولا أي نوع من الترندات المنتشرة تلقى الجزائري ديما حاضر يزيد البهارات و يخلي الترند يضحك و يبكي
فيهم لي يستعملو الفكاهة و فيهم لي يجيبوها على شكل نقد خفيف الدم و كل واحد يزيد طابعه الخاص
ماشي كل تقليد راه فارغ كاين فيديوهات اللي ظاهرها ضحك و باطنها رسائل إجتماعية و لا نقد سياسي و لا تساؤلات عميقة عن المجتمع
يعني الترند ماشي غير للضحك راه وسيلة باش نعبرو و نوصلو صوتنا
كاين اللي يقول بلي الشباب أصبح يقلد بلا وعي بصح الواقع يقول حاجة أخرى
الجزائري كي يعجبه ترند يبدّل فيه و يزينو يردو يخدم لواقعه و اللي ما يركبش مع المجتمع يخرج من السباق و ما يبقاش حاضر
فالآخر التفاعل مع الترندات هو صورة من صور التغير الإجتماعي و الإنفتاح على العالم لكن مع الحفاظ على اللمسة المحلية
على خاطر الجزايريين يقلدو أحياناً بصح ديما يبدعو بطريقتهم
و أنتم واش رايكم ؟ شاركوني آرائكم
......