تقليد الجزائريين للترندات ... ليس كل من قلّد فهم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته







الترندات فالدزاير... مش كل من قلّد راه فاهم







في زمن السرعة و التكنولوجيا الترندات ولات تخترق حياتنا اليومية في كل بلاصة و الجزائر ماشي إستثناء



بصح الحاجة اللي تميزنا هي كيفاش نتعاملو معاها ماشي نقلدو و نسكتو بل يزيدو لها لمستها و يلبسوها لهجتهم و ثقافتهم و يردوها " ترند جزائري بإمتياز "







الترند على الطريقة الجزائرية سواء كان تحدي فـ TikTok رقصة دايرة حالة ولا أي نوع من الترندات المنتشرة تلقى الجزائري ديما حاضر يزيد البهارات و يخلي الترند يضحك و يبكي



فيهم لي يستعملو الفكاهة و فيهم لي يجيبوها على شكل نقد خفيف الدم و كل واحد يزيد طابعه الخاص





ماشي كل تقليد راه فارغ كاين فيديوهات اللي ظاهرها ضحك و باطنها رسائل إجتماعية و لا نقد سياسي و لا تساؤلات عميقة عن المجتمع



يعني الترند ماشي غير للضحك راه وسيلة باش نعبرو و نوصلو صوتنا





كاين اللي يقول بلي الشباب أصبح يقلد بلا وعي بصح الواقع يقول حاجة أخرى



الجزائري كي يعجبه ترند يبدّل فيه و يزينو يردو يخدم لواقعه و اللي ما يركبش مع المجتمع يخرج من السباق و ما يبقاش حاضر







فالآخر التفاعل مع الترندات هو صورة من صور التغير الإجتماعي و الإنفتاح على العالم لكن مع الحفاظ على اللمسة المحلية



على خاطر الجزايريين يقلدو أحياناً بصح ديما يبدعو بطريقتهم





و أنتم واش رايكم ؟ شاركوني آرائكم



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