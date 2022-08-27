سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ القواميس - Dictionaries (الجزء 2)

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

مرحبا بكم في سلسلة تعلم البرمجة ببايثون، وسنتطرق اليوم للجزء الثاني من درس القواميس، تجدون الجزء الأوّل هنا

لنتعرف على الميثودس التي يمكن تطبيقها على القواميس :
الميثود
المهمة
keys()
طباعة المفاتيح فقط الموجودة في القاموس.
values()
طباعة القيم فقط الموجودة في القاموس.
len()
حساب عدد العناصر الموجودة في القاموس.
clear()
إفراغ محتوى القاموس.
update()
إضافة عنصر - أو عناصر - جديد للقاموس.
copy()
نسخ محتوى القاموس.
popitem()
حذف آخر عنصر مضاف للقاموس.
pop()
حذف العنصر المحدد ( المفتاح + القيمة ).
setdefault()
طباعة قيمة المفاتح المحدد إن لم يكن موجودا داخل القاموس.
fromkeys()
تعيين قاموس يحتوي على مفاتيح وقيم محددة

تجربة الميثودس :

keys()

كما نلاحظ في النتائج، فقد تمت طباعة المفاتيح فقط.

1661608790051.png

values()

كما نلاحظ في النتائج فقد تمت طباعة القيم فقط.

1661608870975.png

len()

كما نلاحظ في النتائج، قد ظهر لنا عدد العناصر المدرجة في القاموس، وهي 4 عناصر.

1661609409899.png

clear()

بعد استعمال الميثود نلاحظ في النتائج ظهور كلمة none، والتي تدل على أنّ القاموس فارغ.

1661609517982.png


update()

كما نلاحظ في النتائج فقد ظهرت ظهر العنصر الجديد 'Location' في نهاية القاموس.
1661609899004.png



copy()

هذا الميثود يقوم بنسخ محتوى القاموس الأولي، بمعنى أنّك إن أضفت قيما جديدة أو حذفت قيما بعد تعيين الميثود فلن يؤثر هذا عليه.
1661610308365.png

popitem()

كما نلاحظ فقد تم حذف آخر عنصر مضاف من القاموس

1661611279779.png

pop()

كما نلاحظ، تم حذف العنصر المحدد.

1661611852303.png

setdefault()

بما أن المفتاح location غير موجود في القاموس فقد تمت طباعة قيمته في test
1661612358243.png

fromkeys()

تم تعيين قاموس جديد بالإعتماد على متغيرين.

1661612891162.png
 
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