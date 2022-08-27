سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ القواميس - Dictionaries (الجزء 2)

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
مرحبا بكم في سلسلة تعلم البرمجة ببايثون، وسنتطرق اليوم للجزء الثاني من درس القواميس، تجدون الجزء الأوّل هنا
لنتعرف على الميثودس التي يمكن تطبيقها على القواميس :
الميثود
المهمة
keys()
طباعة المفاتيح فقط الموجودة في القاموس.
values()
طباعة القيم فقط الموجودة في القاموس.
len()
حساب عدد العناصر الموجودة في القاموس.
clear()
إفراغ محتوى القاموس.
update()
إضافة عنصر - أو عناصر - جديد للقاموس.
copy()
نسخ محتوى القاموس.
popitem()
حذف آخر عنصر مضاف للقاموس.
pop()
حذف العنصر المحدد ( المفتاح + القيمة ).
setdefault()
طباعة قيمة المفاتح المحدد إن لم يكن موجودا داخل القاموس.
fromkeys()
تعيين قاموس يحتوي على مفاتيح وقيم محددة
تجربة الميثودس :
keys()
كما نلاحظ في النتائج، فقد تمت طباعة المفاتيح فقط.
values()
كما نلاحظ في النتائج فقد تمت طباعة القيم فقط.
len()
كما نلاحظ في النتائج، قد ظهر لنا عدد العناصر المدرجة في القاموس، وهي 4 عناصر.
clear()
بعد استعمال الميثود نلاحظ في النتائج ظهور كلمة none، والتي تدل على أنّ القاموس فارغ.
update()
كما نلاحظ في النتائج فقد ظهرت ظهر العنصر الجديد 'Location' في نهاية القاموس.
copy()
هذا الميثود يقوم بنسخ محتوى القاموس الأولي، بمعنى أنّك إن أضفت قيما جديدة أو حذفت قيما بعد تعيين الميثود فلن يؤثر هذا عليه.
popitem()
كما نلاحظ فقد تم حذف آخر عنصر مضاف من القاموس
pop()
كما نلاحظ، تم حذف العنصر المحدد.
setdefault()
بما أن المفتاح location غير موجود في القاموس فقد تمت طباعة قيمته في test
fromkeys()
تم تعيين قاموس جديد بالإعتماد على متغيرين.