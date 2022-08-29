المنفتح ..الحسي ..المشاعرى ..المدرك بحواسه

*علاقات عريضة مع الآخرين ..تلقائي .. مرح ..يتألم مع الناس

* واقعي بحت .. يثق بالتجربة .. لا يحب التغيير

* إحساس مرهف.. قلب طيب .. لين .. مرن

* ودود..مرح .. يستمتع بأي شيء في الحياة ..واقعي ..يتقبل الوضع كما هو

* يبحث عن الإنجاز في العمل .. والنتيجة الواقعية

* لا يحب الخيال .. ولكن يحب ما يراه بعينه .. ويحسه بحواسه

* ماهر في الأوضاع التي تتطلب بديه

* يدخل المرح والسرور في نفوس الآخرين.. ومجلسه لا يمل أبدا

* عنده القدرة على أن يرى الجمال في الواقع من حوله

* خبرته عريضة في الحياة ..عملي ..واقعي

* يتذكر الوقائع... ولا يحب النظريات

* يحب اللعب والتلقائية ..يحب الرياضة.. والمرح واللعب .. صاحب نكتة

* شخص يحب الحياة .. ويستمتع باللحظة الحالية .. ومليء بالحيوية

* يستمتع بأي شيء في الحياة من حوله .. ذوقه عالي ..ويرى الجمال في ما حوله

* النظام الادارى يضايقه ( يكره الروتين ) .. لأنه يحب الحرية .. ويرفض أن تتحكم القوانين في حياته

* يستمتع بما يعمله ( صاحب مزاج عالي جدا )

* قليل الفوضى .. لان الفوضى تقلل من المتعة عنده

* يحب الآخرين ..كريم .. متفائل ..دافىء المشاعر ..عطوف

* يتعلم بالممارسة العملية.. وليس بالقراءة والمحاضرات ..( يتعلم بيده )

* واقعي.. يرى الحقائق .. يراقب الأحداث والأوضاع من حوله

* يتخذ القرار من خلال قيمه الشخصية.. ومبادئه هو

* رسول السلام بين المتخاصمين

* لديه مهارة في تحريك الناس للتعامل مع المشاكل بايجابية