المنفتح ..الحسي ..المشاعرى ..المدرك بحواسه

سعد606
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,653
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
*علاقات عريضة مع الآخرين ..تلقائي .. مرح ..يتألم مع الناس
* واقعي بحت .. يثق بالتجربة .. لا يحب التغيير
* إحساس مرهف.. قلب طيب .. لين .. مرن
* ودود..مرح .. يستمتع بأي شيء في الحياة ..واقعي ..يتقبل الوضع كما هو
* يبحث عن الإنجاز في العمل .. والنتيجة الواقعية
* لا يحب الخيال .. ولكن يحب ما يراه بعينه .. ويحسه بحواسه
* ماهر في الأوضاع التي تتطلب بديه
* يدخل المرح والسرور في نفوس الآخرين.. ومجلسه لا يمل أبدا
* عنده القدرة على أن يرى الجمال في الواقع من حوله
* خبرته عريضة في الحياة ..عملي ..واقعي
* يتذكر الوقائع... ولا يحب النظريات
* يحب اللعب والتلقائية ..يحب الرياضة.. والمرح واللعب .. صاحب نكتة
* شخص يحب الحياة .. ويستمتع باللحظة الحالية .. ومليء بالحيوية
* يستمتع بأي شيء في الحياة من حوله .. ذوقه عالي ..ويرى الجمال في ما حوله
* النظام الادارى يضايقه ( يكره الروتين ) .. لأنه يحب الحرية .. ويرفض أن تتحكم القوانين في حياته
* يستمتع بما يعمله ( صاحب مزاج عالي جدا )
* قليل الفوضى .. لان الفوضى تقلل من المتعة عنده
* يحب الآخرين ..كريم .. متفائل ..دافىء المشاعر ..عطوف
* يتعلم بالممارسة العملية.. وليس بالقراءة والمحاضرات ..( يتعلم بيده )
* واقعي.. يرى الحقائق .. يراقب الأحداث والأوضاع من حوله
* يتخذ القرار من خلال قيمه الشخصية.. ومبادئه هو
* رسول السلام بين المتخاصمين
* لديه مهارة في تحريك الناس للتعامل مع المشاكل بايجابية
* واقعي بحت .. يثق بالتجربة .. لا يحب التغيير
* إحساس مرهف.. قلب طيب .. لين .. مرن
* ودود..مرح .. يستمتع بأي شيء في الحياة ..واقعي ..يتقبل الوضع كما هو
* يبحث عن الإنجاز في العمل .. والنتيجة الواقعية
* لا يحب الخيال .. ولكن يحب ما يراه بعينه .. ويحسه بحواسه
* ماهر في الأوضاع التي تتطلب بديه
* يدخل المرح والسرور في نفوس الآخرين.. ومجلسه لا يمل أبدا
* عنده القدرة على أن يرى الجمال في الواقع من حوله
* خبرته عريضة في الحياة ..عملي ..واقعي
* يتذكر الوقائع... ولا يحب النظريات
* يحب اللعب والتلقائية ..يحب الرياضة.. والمرح واللعب .. صاحب نكتة
* شخص يحب الحياة .. ويستمتع باللحظة الحالية .. ومليء بالحيوية
* يستمتع بأي شيء في الحياة من حوله .. ذوقه عالي ..ويرى الجمال في ما حوله
* النظام الادارى يضايقه ( يكره الروتين ) .. لأنه يحب الحرية .. ويرفض أن تتحكم القوانين في حياته
* يستمتع بما يعمله ( صاحب مزاج عالي جدا )
* قليل الفوضى .. لان الفوضى تقلل من المتعة عنده
* يحب الآخرين ..كريم .. متفائل ..دافىء المشاعر ..عطوف
* يتعلم بالممارسة العملية.. وليس بالقراءة والمحاضرات ..( يتعلم بيده )
* واقعي.. يرى الحقائق .. يراقب الأحداث والأوضاع من حوله
* يتخذ القرار من خلال قيمه الشخصية.. ومبادئه هو
* رسول السلام بين المتخاصمين
* لديه مهارة في تحريك الناس للتعامل مع المشاكل بايجابية