التعريف بمنتدى صناع المحتوى الهادف

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,885
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
صاحبة-الأثر-منتدى-اللمة-الجزائرية.png
مرحبا بكم
في عالم صناعة المحتوى الهادف
4a__1_.jpg

  • من منا لا يستخدم أو يستهلك المحتوى الرقمي في كل مجالاته واهتماماته ؟

[ .. المعلوماتية مفهوم شائع ومنتشر في هذا العصر ، وتفاعل مع مختلف مناحي حتى أضحى شريكا في الحياة الإنسانية ..]

  • لديك طاقة مخزنة ومنجم خام من أفكار و مؤهلات مواهب وخبرات ومعارف ... ترغب بمشاركتها مع الاخرين لتفيد وتستفيد ؟

  • مهتم بصناعة محتوى رقمي هادف وبناء وتكوين مجتمع مفيد ومتفاعل من جمهورك ومتابعيك ؟

  • تسعى للمساهمة والمشاركة وحتى الاستفادة من المنافسة المحلية والعربية وحتى العالمية في صناعة المحتوى ؟

  • تملك العزيمة والارادة لدخول هذا المجال الممتع والجذاب ؟


148867

منتدى اللمة الجزائرية يخصص لك هذه المساحة المفتوحة والفرصة السانحة لتكون عنصرا فعالا مساهم في صناعة المحتوى الرقمي الهادف والبناء في الجزائر خصوصا وفي العالم عموما.
المنتدى الجديد منتدى صناع المحتوى يفتح أبوابه لك ويمد يده اليك ليكون دليلك الشامل ومرجعيتك الموثوقة لتعلم ومعرفة مبادئ وخطوات القيام بصناعة المحتوى وتنمية القدرات الابداعية وتطوير الاعمال والمشاريع الرقمية الفردية والجماعية.
ان كنت قد انطلقت فعلا في هذا المسار ولديك محتوى تسعى لنشره والترويج له عبر مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي الاكثر شيوعا و توافدا من قبل الزوار والمتابعين فشبكة منتدى اللمة الجزائرية ستكون رفيقك الامن والمساهم في تحقيق هذه الاهداف عبر شبكة صفحاتها الترويجية على الانترنت :


148891

Facebook

فيسبوك

Instagram

إنستغرام

Twitter

تويتر
Tumblr
تمبلر

Pinterest

بنترست

Baaz

باز

Telegram

تيليجرام

1663432452105.pngimages.jpg1663432410995.png1663432496515.png1663432605278.png1663432689089.png1663432743019.png

منتدى اللمة الجزائرية خبرات ومكتسبات 16 عام من العمل والعطاء والمشاركة والتفاعل مع منتسبيه ومرتاديه يرحب بكل راغب في اكتشاف وتنمية مواهبه ومهاراته و ترويج أعماله ومشاريعه في كل مجالات صناعة المحتوى الهادف.


[ محتوى مقروء📝 أو مرئي 🎞️ أو مسموع 🔊 ..]

ساهم بوعيك ,,, وضع بصمتك
(y)
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,345
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
[v3 تنبيهات -2021/2022 ®️فريد أبوفيصل🔔]

مرحبا بكم في عالم صناعة المحتوى ✍️📸📽️📀💻📱🎙️💰🕹️

@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@زخرفة حرف @lale çiçeği @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@Sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @مواكب الراحلين @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@ام محمد24 @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@السها
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top