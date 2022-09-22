الهدرة كيفاش تكون

السلام عليكم ورحمة الله.

كي مسيتو

معاكم خوكم فريد و ديما موضوع حصري وجديد والتعبان ق متحيرنيش اقراها بالتقسيط متى تريد.





الانسان خلقو ربي ناطق وهدّار وعلمو الاسماء والحكمة وميزو بالعقل والاختيار والهداري طبايع وصنايع وغايات وزلات وأنواع اخرى تبعوها معايا و هي فرات :



الهدرة اللي نهدروها احنا بصيغة المتكلم والهدرة ياناس كالفاس كي يطيح عالراس و رصاصة بارود كي يخرج مايعود وانت وفهامتك عس راسك واحرز سلاحك واشفق على ناسك





كاين هدرة مقدرة و هدرة مزيرة و كاينة هدرة مدهونة و هدرة مودرة و هدرة مندمة وكاينة هدرة مردومة



الشرح على السبورة:



الهدرة المقدرة هي الكلام الموزون والمعجون بكلام معاني مخفية متقون كيما يقولو ناس بكري

الزيت يخرج من الزيتونة و الفاهم يفهم لغة الطير

اللي ما تخرج كلمته ميزونة يحجرها في فمو خير

وهاذي الهدرة نادرة وتقريبا راحت مع اللولين ومشات نتوحشوها مين ذاك ولازمها واحد مجرب ولبيب ويحفف للذيب وهو يجري. وشايعة في الارياف والبوادي انا مانقلك وانت مايخفاك نوصيك ما تتحدث بالمعاني حتى تكون معدي وقاري اصبر على حياتك هي اللي تنطقك بالحكمة.

وماتهد حتى تعدّ يعني ما تتفشخر وتفنطز بالهدرة والوعود حتى تكون مجهز العدة وحاسب الجنود.



الهدرة المزيرة مكمومة بكلمة " أمممم " " مانعرف " ولا السكات يكون بمعنى الكلام و تكون مزيرة بسنتورة وحزام حديد وكيما يقولو كلمتك كي بنتك اعرف وين تحطها واحفظ الميم تحفظك وماتهدر مع حد حتى توزن الخصايل وماداصر حتى تشوف الفعايل وساعات تهدر بعينيك يكفيك واش اداك لشي خاطيك.



والهدرة المدهونة هو الكلام الحلو المغمس في العسل ولا بزيت الزيتون ونقولو اللسان لحم ويهرس العظم ونستعملوه للي راسو خشين ويابس وما يفهم ما يلين غير بالكلام المعسول الزين وهاذو ما يتقنا الا الوالدين كي يكونو ولادهم فنيانين. ولا موظف حالف ما يخدم المواطنين ولا في الشجارات والمعارك تهدي بيه نفوس الساخطين ولا للمتزوجين كي يكونو زعفانين ومتخاصمين واحد عاطفي وحنين ولاخر قلبو جلد كوركوديل.



والهدرة المودرة هي الكلام في غير وقت و لاخاطي الطريق ومتخبط ولا مافيه برهان ودليل وغير يخرط بحكايات جايحين و الفم اللي ميقول خير يسكت خير. واحرز تتكلم في المجامع قدام المشايخ لا تتبهدل وتبان بهلول وجايح واهدر على حساب معريفتك ماشي تنقل من الاخرين والخبر غير زيد تيقين على المصدر منين و الزعاقة ديرها مع انتاجك وما تهدرش وانت نعسان ولّا تعبان ولّا جوعان ولّا تقرئ في القرءان.



والهدرة المندمة هي كي تكشف سرك للي مايستاهل يعوم في بحرك والسر اذا خرج من اثنين اتأكد بلي يشيع ويخطفوه الوذنين وايذا ضاق بيك و حاب تنفس شكون من غير ربي خير الساترين والحافظين ؟اسجد لربي ترتاح ولا تكون من النوايا الجيّاح. ولا تتسرع بكلام فاحش وشين ولا تفضح الفقراء والمساكين ولا تضحك الناس على الغافلين ولا تغتاب الغايبين ولا تعاود كلام الاخرين ولا تهدر هدرة الحاقدين ولا تجبد هدرات فات عليهم سنين ولا تهدر وانت تبكي ولّا تاكل ولّا تصلي.



والهدرة المردومة كي تشڨ قلبك وتفتح على جرحك وتنبش وتحكي على ضرك للي ماينفعك وما يشفي ضرك غير خليها مردومة مايحس بالجمرة غير العافس عليها وما يحكلك ظهرك غير ضفرك وما ينفعك غير دعوة ربك.

ولا تحكي بعلمك وثقافتك مع حجرة مصمومة انت تحكيلوا على خلق الكون وهو يخمم في الكيكوطا.

أهدر بالعلم في مجامع العلماء واهدر بالدين كي يحضرو الفقهاء واهدر في حياتك للناس الشرفاء. وماتهدر على مشروعك ولا على مصروفك ولا على مزيودك واحذر تحكي على محارمك وضيوفك.



ابقاو على خير يالناس الزينين.