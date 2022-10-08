اعتدت المشي بقرب العثرات

ألملم الشتات من حيلي الفاشلة

سقاني النظرة القاسية , لقد وجدني في موقف الطفلة تحرك لعبة تبدو تافهة

ليس ذلك وقته ولكنه لي ..

كيف يدخل الحرب في داخلي ..؟

في يديه كل شيء تحقق , و في يديها ما لا تجده لتكتب نظرتها البائسة



القصة في سطورها الحزينة :



ألعابها كانت ورقة تصنع منها الكثير من الأشياء

رحلة من أناملها تطير أول كلمة عبارة الراحلين

و

الألم كلمات لا تقرأ..

هكذا وضعت القناع الذي لا يكتمل غدره



هاك من يدي شوية حكايات

غير ليلة وحدة حبيتك تحضرها تسمع الصوت كي يسكت

بقات الشمعة حكاية العيان , يسناها تطفى يحكي على نجوم اللي بعدها

كي لقيت يدي باردة علاش خليت القلب يسنى ..؟

الصرخة في وجه الظلمات :

تسمعني يا أبي لكنه يغادر , تتركني لأن قلبي يتخلى عن رسالته القديمة

هكذا تكتب الكلمات و أنت لا تشعر بها

لقد قرأتها في تاريخك الذي اخترته أن يكون مثل الصفعة

كيف العصيان و الأصح الطاعة ..؟

لكن الألم يفعل بك كل السوء ..

هل تجعلني أخسر الأيام بالأخطاء .. ؟



كيفاش نعطيك وجه يضحك , نسيت عليا يا يما ..؟

ديما تفكرني بلي شي نهار نولي يتيمة كيما شي ناس

علاش ديما تجيبولي الدمعة ..؟

الرحمة ..؟

هكذا كانت الطفلة اللي كبرت بالصبر

غرقت و الموجة حزينة كي دات

الدمعة وهي تغرق ما سامحت

كانت ..



السلسلة تنتهي ببعض اللحظات منه يسلخه الصمت

رحلت .. رحلت ..

تطاير ستار لباسها عن نطراتي الحائرة

ليتها بقيت كما تريد بأي الصفات لا أرفض ..

تركت.. تركت..