وعلاش الحقد والغيرة وعلاش

منال إدريس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام ..أزول
في مجتمعنا كاين بالزاف ناس فيهم صفة الغيرة والحسد لدرجة المرض والهوس بما يملكه الناس وعلاش الشىء هذا راهو منتشر بشكل خطير كاين اللي يحسد على الذراري ..كاين اللي يغير من شخص بسبب حب الناس ليه أو بسبب مال ..جمال أو أي صفة مليحة فيه و هذا راجع لجهل كبير وانعدام لقوة الوعي والإيمان لأنو هذاك الشخص اللي تحسدوه والا تغيرو منو ماتقدروش تعرفو واش راهو يعاني والا واش ناقصو في حياتو وتشوفو غير هاديك النقطة فيه وزيد الإنسان اللي يكون فعلا مؤمن بالله يؤمن بأن الأرزاق والنعم كلها بيده سبحانه وكيما عطا لغيرك قادر يعطيلك ليك وممكن واش عندك راهو أكبر ..الإشكال فقط يكمن في عدم معرفة قدراتك وعدم العمل عليها لتحسينها لأنو كل شخص في هذا العالم يتميز بحاجة تخليه مختلف عن غيره والإختلاف في النعم وتعدد المواهب هو اللي يخلق الثراء والتنوع في هذه الحياة عيشو بحب عيشو بكفاح وقدرو قيمة الحياة وخليو بصمة طيبة في هذه الدنيا قبل الرحيل لأن هذا ما سيخدمكم عندما تنتقلون للرفيق الأعلى
..ودمتم سالمين ..
في مجتمعنا كاين بالزاف ناس فيهم صفة الغيرة والحسد لدرجة المرض والهوس بما يملكه الناس وعلاش الشىء هذا راهو منتشر بشكل خطير كاين اللي يحسد على الذراري ..كاين اللي يغير من شخص بسبب حب الناس ليه أو بسبب مال ..جمال أو أي صفة مليحة فيه و هذا راجع لجهل كبير وانعدام لقوة الوعي والإيمان لأنو هذاك الشخص اللي تحسدوه والا تغيرو منو ماتقدروش تعرفو واش راهو يعاني والا واش ناقصو في حياتو وتشوفو غير هاديك النقطة فيه وزيد الإنسان اللي يكون فعلا مؤمن بالله يؤمن بأن الأرزاق والنعم كلها بيده سبحانه وكيما عطا لغيرك قادر يعطيلك ليك وممكن واش عندك راهو أكبر ..الإشكال فقط يكمن في عدم معرفة قدراتك وعدم العمل عليها لتحسينها لأنو كل شخص في هذا العالم يتميز بحاجة تخليه مختلف عن غيره والإختلاف في النعم وتعدد المواهب هو اللي يخلق الثراء والتنوع في هذه الحياة عيشو بحب عيشو بكفاح وقدرو قيمة الحياة وخليو بصمة طيبة في هذه الدنيا قبل الرحيل لأن هذا ما سيخدمكم عندما تنتقلون للرفيق الأعلى
..ودمتم سالمين ..