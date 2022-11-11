السلام عليكم

اول مرة سافتح قلبي واول مرة سأكتب في مثل هاته المواقع لا ادري لماذا لكن قرائتي لبعض المشاكل هي من حفزني.

انا امراة متزوجة منذ 3 سنوات وعندي طفلة واحدة والحمد لله، زوجي انسان عادي موظف يقوم بكل ما هو اساسي وقد تزوجنا عن حب وصراحة فانا احبه وهو يحبني وليس لدينا الكثير من المشاكل يعني عائلة بسيطة .مشكلتي تعود لاربع سنوات قبل زواجي فقد كنت ساكنة مع اختي الكبرى في بيتها مع زوجها واولادها بحجة الدراسة في الجامعة البعيدة عن مقر سكني مع ابي وامي،واثناء سكني معهم رايت المر والحلو وكنت اتعجب لبعض تصرفات اختي وزوجها وخاصة زوجهها الذي كانت له نظرة مغايرة تماما للامور مقارنة بي انا واختي ، المهم كنت مصممة انه بعد زواجي ساستغل كل ما عشته في بيتي اختي وان لا اقع في نفس اخطاء اختي لانني وبكل صراحة لم اكن اتفهم طريقة تفكير ومعاملة زوج اختي لاختي بالرغم من انهم تزوجو عن حب و استمر حبهم لبعض حتى الان، المشكل اني في العام الخير من دراستي لم استطع التحمل واضطرت ان اواجهه و تركت بيت اختي و بعدها بعام تزوجت وهنا بدات مشكلتي الغريبة التي لم اتفهمها لحد الان فبعد مرور 6 اشهر من زواجي اصبحت احن واشتاق لبيت اختي وزوجها واصبحت اقارن تصرفات زوجي بزوجي اختي وشيئا فشيئا زاد االامر تفقما واصبح تفكيري كله بزوج اختي ومازاد الطين بلة اني لا استطيع زيارة بيت اختي لاني طردت نفسي منه ولم اعتذر.المهم قمت بزياة طبيبة نفسانية وقالت اني منبهرة بزوج اختي وان الامر سيزول مع الوقت لكني مازلت اعاني في صمت وفقدت لذة العيش بالرغم من انه لا ينقصني شيء ، اريد فقط ان يخرج زوج اختي من تفكيري و منامي ، اريد العيش بسلام . والسلام عليكم