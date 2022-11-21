إنجلترا 6 ـ إيران 2 = نقاش بعد المباراة ➠

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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حقق منتخب إنجلترا، فوزًا عريضًا على إيران بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، في نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022".
تقدم جود بيلينجهام بالهدف الأول لصالح إنجلترا في الدقيقة 35، بعد استقبال تمريرة عالية من لوك شو، ليوجه كرة رأسية في الزاوية اليسرى.
وأضاف بوكابو ساكا بالهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 43، بعد استغلال ارتداد الكرة من الدفاع، ليسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى.
وتابع رحيم سترلينج بتسجيل الهدف الثالث سريعًا في الدقيقة 45+1، بصناعة من هاري كين، ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى.
ووقع لوك شاو على الهدف الرابع لصالح إنجلترا في الدقيقة 60، بتسديدة من مسافة بعيدة، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الخامس في الدقيقة 70، بعمل فني رائع، ثم تسديدة داخل منطقة الجزاء.
وتابع جاك جرياليش بالهدف السادس لصالح إنجلترا في الدقيقة 90، بعد تلقي تمريرة من راشفورد، ليسدد الكرة بسهولة في الشباك.
في المقابل، سجل مهدي تارمي هدف إيران في الدقيقة 65، بعدما وجد بعض المساحة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الشباك، ثم أضاف تارمي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+13 من عمر المباراة