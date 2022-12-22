كل واحد يعيش لنفسو و فقط 🤫

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



في مجتمعنا اكثر حاجة تقلقني و تنرفزني تدخلات الناس في شؤون متخصهمش و في خصوصيات الاخرين

مثلا نكونو قاعدين في مجمع يبدا التمنشير و الاسئلة الكثييييرة. يبداو فلانة بايرة مزوجتش و يبداو يديرو فالاسباب و يديرو تحليل و نقاش يلقاو اسباب مثلا يقولو خاطر متهنيش روحها و الا على خاطر سمعتها ماشي مليحة و خلي و خلي

والا فلانة طلقت يبداو ثاني خاطر ماهناتش راجلها و الا علاخاطر قبيحة مع راجلها و ناس دارها و.........

فلانة ماجابتش الاولاد و الا عاقر كيما يقولو الجهلاء تاوعنا و يبداو مشكل فيها ولا في راجلها و........

وخلي و خلي و يحطو رواحهم محلليل لحياة الناس الخاصة و ينشرو في حكاياتهم و داخلياتهم بدون ادنى حق.

علاه مجتمعنا رجع تافه هكا كل واحد حاط روحو هو المميز فالدنيا هاذي و يعطي لنفسو حق التحليل و اعطاء راي في شؤون الناس الخاصة

واحد ماراه مهني في حياتو كلنا عندنا مشاكل خاصة نخليوها بينا و بين رواحنا قالك الشكوى لغير الله مذلة لي متزوجتش ماتتسماش بايرة مزال ماجاش مكتوبها برك و لي طلقت كانت عايشة ظروف سيئة ممكن و قررت التغيير كلش في يد ربي سبحانو و لي ماعندهاش اولاد ماتتسماش عاقر تسمى ربي مارزقهاش لحكمة و اكيد ربي سبحانو يعوضها بشيء اجمل.

ربي يهدينا و يهدي المجتمع تاعنا خصوصا المجتمع النسوي ماخلاو حتى واحد يظلو يلمو فالذنوب فلانة عملت و فلانة دارت و فلانة دخلت و فلانة خرجت و. .. ......

حبيت برك كل واحد يركز في حياتو و يبني اهدافو و يلتها بحياتو و خصوصياتو و ربي يقدر الخير لكل مؤمن و يسهل لكل ولية و يرزق الامة الاسلامية كااااامل يارب