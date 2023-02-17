السلام عليكم اهل اللمة الكرام

اخواني اخواتي اريد منكم نصيحتي ارجوكم فقد فقدنا الصبر ولم تعد باليد حيلة للاستمرار

انا فتاة في العشرينات من عمري مشكلتي مع (ابي) هو شخص متجبر ومتسلط وعنيف وبخيل ولديه مشكلة اعظم من كل ما سبق ذكره وهي الشذوذ الجنسي منذ ان تزوج مع امي وفي احدى المرات لما كنت صغيرة رايته يمارسه مع شاب

ابي شخص سيء الطباع من كل النواحي(سب ...شتم...كفر بالله...لايصوم رمضان وان صام يصوم ايام فقط....يمارس القمار...يشرب الخمر....يتعاطى المخدرات...) نحن 3 ابناء انا واخي واختي .

دائما ما كان يطرد امي من المنزل ونحن معها و بحكم ان امي يتيمة لا نجد اين نذهب ..مرات عند خالتي مرات عند خالي كل مرة اين نذهب

سمعته سيئة عند الناس وانا الان كبرت واصبح الخطاب ياتون لخطبتي ولكن ما ان يسالون عني الجيران حتى يردونهم ويقولون لهم ان اباها شخص لا يليق للمصاهرة

وعندي اخي عمره 17سنة يضربه لاتفه الاسباب ويطرده للشارع يبقى بالاسبوع

امي الان تريد الطلاق فهي لم تعد تصبر على اذاه المستمر لها ولنا

ما الحل ارجوكم