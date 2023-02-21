مشكلتي انصحوني فانا ضائعة في افكاري

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
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السلام عليكم
اعرفكم قليلا بنفسي اختكم في الله اقل من سن الثلاثين متزوجة لم اتم العام بعد و عاملة في مجال دراستي من سنوات ماشاء الله والحمد لله وجئت طالبة يد النصح في ثلاث مسائل قد تبدو للبعض عادية ولكن احيانا الواقع قد يقلب موازين الرزانة والحكمة ونبقى ضائعين في حل ابسط امورنا
الامر الاول تزوجت برجل يقربني في السن له عمل بسيط وطابقنا الاخير بنى فيه صالون مفتوح ومطبخ وغرفة نومنا وغرفة اخرى جعلتها غرضة ضيوف للنساء وسطح كبير بحيث يمكن ان نبني فيه غرفتين اخرتين وبعد زواجنا لم اتقبل داخلي فكرة بيتي الصغير وكنت افكر كيف لي ان اوسعه وصارحته بفكرة ان نجمع المال ونوسع ولكن صدمني وغلق على الفكرة بالرفض وان هدا مستحيل وحزنت جدا ونمت الغيرة داخلي عندما ارى بيوت اخوته ماشاء الله وبيت والديه كلها بيوت واسعة مؤثثة لانهم ماشاء الله كامل لاباس بيهم وبدات احس نفسي اقل منهم خاصة انهم مرات عديدة يشيرون ان بيتي صغير وانو الله يكون معايا وعندما افكر باطفالي الله يرزقني واياكم احزن كيف ستكبر الاسرة فالضيق واعجز عن تقبل الوضع
الامر الثاني اخوات زوجي عاملات ولكن زوجات اخوته غير عاملات لانو رجالهم لاباس بيهم ماديا ماشاء الله لكن رغم هدا يحقدن علي لانه تركني اعمل وكلما حاولت التقرب منهم بالاحسان اجد منهم الجفاء وبالعامية لما نجي نريح معاهم يقولولي كيفاه قدرتي عليه وانت مش قليلة الخ وانا الله اعلم بحالي وام زوجي دائما توحي بالكلام ان المراة العاملة ترمي ولادها الخ حتى دخلت الفكرة في راس زوجي وقالي كي يجي بيبي ان شاء الله تنساي الخدمة وحاليا يديني للعمل بضيق خاطر رغم انو كامل دراهمي ديت جهاز كلو فالقمة ماشاء الله وصالونات وهدايا ثمينة لكل اهلو في كل مناسبة ووالديه كل وقت نشريلهم انا ليس لي مشكلة في ترك العمل لكن اين البديل سنوات وانا مسؤولة عن حياتي المادية في لحظة نترك كلش وهو مش قادر يوفرلي حتى ابسط الاشياء وبيتي ناقصو حجات بزاف كيما بلاكارات موبل الخ علما انو عملي جد محترم اعمل مع النساء فقط
الامر الثالث انا من عائلة محافظة يعني ندير خمار قدام اخوة زوجي ام عائلة زوجي عائلة يصلو ومحترمين الحمد لله لكن مثلا نساء اخوة زوجي ميديروش خمار قدام زوجي وبرا انا نلبس حجاب وزوجي طلب مني نلبس حجاب شرعي فحسيت نفسي رح نولي غريبة عليهم اكتر ويجوني افكار نقول هو يشوف نساء بلا خمار وحتى طبيعة عملو مع النساء يعني نهار كامل يشوفهم اعرف زوجي محترم ماشاء الله والحمد لله ولكن هادي نفس والعمل يقولك لازم نكون بشوش ولازم نجاوب النسا في صفحة البيع على النت فنقول هو مايبدل حتى جهد باه يغير عملو ويلتزم صح وانا متخدميش ماتسوڨيش وحتى داري مش مخليلي راحة نردها كيما تمنيت
لوجه الله انصحوزي كاختكم وابنتكم فتفكيري غير راكز حاليا واريد ان ارتاح ومن يعجز عن نصحي خيرا فليدعوا لي واجركم على الله
اعتدر على الاطالة
 
Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
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الجنس
ذكر
يا أختي الكريمة اطلبي من ربي العافية والمعافات في الدنيا والآخرة ،ما تزيديش مشاكل على روحك ،راكي الله يبارك كلش كاين المسكن غيرك من البنات راهم ساكنين في بيت العائلة و من غرفة نومها ما عندهاش الحق في أشياء أخرى .
زوجات إخوة زوجك ماهمش ساكنين معاكم وهذي ثاني نعمة تحسدين عليها .
و العمل نتاعك ما تخسريش بسببوا زوجك و حياتك ، شوفي للناس لي راهم أسفل منك والله ثلاثا غير تبقاي تشوفي وش عند الناس غير تعيشي مهمومة ومغمومة و تضيع حياتك هكاك اولادك ما تخميش عليهم مكيش انت المسؤولة عن بيوتهم ربيهم وكبريهم ومن بعد اذا فتح عليك ربي وتوسع السكن هذي نعمة واذا مكانش كل واحد يروح يسكن في جهة اخرى هذي هي سنة الحياة ،راني نشوف عندك تخوف من المستقبل لي ماجاش أصلا ،هاهو زلزال سوريا وتركيا عطالنا دروس وعبر منها :
عيشي اليوم لي راكي تتنفسي فيه لانو الغد راهو عند ربي ما يدريش الانسان يقعد حي او ميت وربي يفتح عليك ويشرح صدرك.
 
razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
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وعليكم السلام اختي
ما تخليش مقارنتك بينك وبين نساء اخوة زوجك تفسد علاقتك بينك وبين زوجك
ودارك احمدي ربي عندك دار يعني عادي ضيقة ولا واسعة مايهمش يهم انه تكون بيت سعيد وهادئ فقط
اما بالنسبة للعمل خليه حتى يكتب ربي ويرزقك بطفل بالاك راجلك تكبر عليه المسؤولية ويخليك ترجعي لخدمتك انت المهم ما تخلقيش المشكل وتخسري دارك بسبب عمل ولا فكرة توسيع البيت
اما بالنسبة للحجاب عادي يا اختي كلنا نحلم بالحجاب الشرعي وماتحسيش روحك غريبة عليهم وماتعمريش راسك بتفكير الغير ديري اللي يخرج عليك وعلى راجلك ماتخمميش فالناس واش يقولو ولا كيفاش راح يشوفوك
 
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