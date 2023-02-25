تكريم

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,450
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف حالكم اخوتي و اخواتي في المنتدى
تمر الايام و الشهور و السنوات وهناك غائب عن المنتدى و موجود فيه و يساهم و يكتب فيه حروف و في هذا الوقت أرتئيت أن أكتب لكم هذا الموضوع الرائع و المميز و القيم الذي ارجوا من كل الاعضاء المشاركة فيه
اكتب كلمات لشخص عزيز عليك في حياتك تود تكريمه و تقول له شكرا على ما تقدمه لي و مازلت تقدمه
اخوكم إلياس
 
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