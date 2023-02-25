السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيف حالكم اخوتي و اخواتي في المنتدى

تمر الايام و الشهور و السنوات وهناك غائب عن المنتدى و موجود فيه و يساهم و يكتب فيه حروف و في هذا الوقت أرتئيت أن أكتب لكم هذا الموضوع الرائع و المميز و القيم الذي ارجوا من كل الاعضاء المشاركة فيه

اكتب كلمات لشخص عزيز عليك في حياتك تود تكريمه و تقول له شكرا على ما تقدمه لي و مازلت تقدمه

اخوكم إلياس