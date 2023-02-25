إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 21,450
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- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف حالكم اخوتي و اخواتي في المنتدى
تمر الايام و الشهور و السنوات وهناك غائب عن المنتدى و موجود فيه و يساهم و يكتب فيه حروف و في هذا الوقت أرتئيت أن أكتب لكم هذا الموضوع الرائع و المميز و القيم الذي ارجوا من كل الاعضاء المشاركة فيه
اكتب كلمات لشخص عزيز عليك في حياتك تود تكريمه و تقول له شكرا على ما تقدمه لي و مازلت تقدمه
اخوكم إلياس
كيف حالكم اخوتي و اخواتي في المنتدى
تمر الايام و الشهور و السنوات وهناك غائب عن المنتدى و موجود فيه و يساهم و يكتب فيه حروف و في هذا الوقت أرتئيت أن أكتب لكم هذا الموضوع الرائع و المميز و القيم الذي ارجوا من كل الاعضاء المشاركة فيه
اكتب كلمات لشخص عزيز عليك في حياتك تود تكريمه و تقول له شكرا على ما تقدمه لي و مازلت تقدمه
اخوكم إلياس