لا تتسوق مع زوجتك

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

في الماضي القريب و حتى القديم

كان من الصعوبة بمكان ان يافق الرجل الجزايري زوجته

في الطريق العام و يرون ذالك خدشا للرجولة و من العيب ان يمشي الرجل مع زوجته

خصوصا امام من يعرفونه . و مع الوقت اصبح الامر محل سخرية و تنمر في حق ذالك الرجل

الذي شوهد من مراته او زوجته

انا اتذكر كيف كان يتقدم الرجل زوجته بحوالي العشر أمتار

و هي خلفه تتعثر و تحاول مسايرته و على خطاه

لا تختلف عنه موضع اقدامه

و مع مرور الوقت و تحول الاجيال

بدأت هته الظاهرة بالأفول بل بالتحول الجذري

و نرى اليوم الازواج الكتف عند الكتف في الساحات و المحلات

بل و أحيانا كثيرة هي من تتسوق و هو المرافق فقط

و يجد الازواج متعة المصاحبة للزوجات و يكاد يصبح امرا عاما

و عرفا و تقليدا و مظهرا عاديا في الكثير من المدائن الجزايرية



في قريتها العكس تماما

يرون الامر من قلة الرجولة و نوع من تحكم الزوجة في زوجها

و تسلطها و يعملون ذالك تخفيا ههههه و خفية و خيفة



انا شخصيا لا اجد حرجا في مرافقة الزوجة

ليس لغاية التسوق او لأمر بائن بل اراه نوعا من التنزه

و تغيير الجو على الزوجة التي جل وقتها في البيت

و مع الأولاد فكلما كانت الفرصة تكن جولة و لو خفيفة

بدون شراء لكن متنفس و هدية بسيطة للكريمة



انتم اهل اللمة بصدق و بصراحة

ما رأيكم