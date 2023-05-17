لا تتسوق مع زوجتك

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة
في الماضي القريب و حتى القديم
كان من الصعوبة بمكان ان يافق الرجل الجزايري زوجته
في الطريق العام و يرون ذالك خدشا للرجولة و من العيب ان يمشي الرجل مع زوجته
خصوصا امام من يعرفونه . و مع الوقت اصبح الامر محل سخرية و تنمر في حق ذالك الرجل
الذي شوهد من مراته او زوجته
انا اتذكر كيف كان يتقدم الرجل زوجته بحوالي العشر أمتار
و هي خلفه تتعثر و تحاول مسايرته و على خطاه
لا تختلف عنه موضع اقدامه
و مع مرور الوقت و تحول الاجيال
بدأت هته الظاهرة بالأفول بل بالتحول الجذري
و نرى اليوم الازواج الكتف عند الكتف في الساحات و المحلات
بل و أحيانا كثيرة هي من تتسوق و هو المرافق فقط
و يجد الازواج متعة المصاحبة للزوجات و يكاد يصبح امرا عاما
و عرفا و تقليدا و مظهرا عاديا في الكثير من المدائن الجزايرية
في قريتها العكس تماما
يرون الامر من قلة الرجولة و نوع من تحكم الزوجة في زوجها
و تسلطها و يعملون ذالك تخفيا ههههه و خفية و خيفة
انا شخصيا لا اجد حرجا في مرافقة الزوجة
ليس لغاية التسوق او لأمر بائن بل اراه نوعا من التنزه
و تغيير الجو على الزوجة التي جل وقتها في البيت
و مع الأولاد فكلما كانت الفرصة تكن جولة و لو خفيفة
بدون شراء لكن متنفس و هدية بسيطة للكريمة
انتم اهل اللمة بصدق و بصراحة
ما رأيكم
في الماضي القريب و حتى القديم
كان من الصعوبة بمكان ان يافق الرجل الجزايري زوجته
في الطريق العام و يرون ذالك خدشا للرجولة و من العيب ان يمشي الرجل مع زوجته
خصوصا امام من يعرفونه . و مع الوقت اصبح الامر محل سخرية و تنمر في حق ذالك الرجل
الذي شوهد من مراته او زوجته
انا اتذكر كيف كان يتقدم الرجل زوجته بحوالي العشر أمتار
و هي خلفه تتعثر و تحاول مسايرته و على خطاه
لا تختلف عنه موضع اقدامه
و مع مرور الوقت و تحول الاجيال
بدأت هته الظاهرة بالأفول بل بالتحول الجذري
و نرى اليوم الازواج الكتف عند الكتف في الساحات و المحلات
بل و أحيانا كثيرة هي من تتسوق و هو المرافق فقط
و يجد الازواج متعة المصاحبة للزوجات و يكاد يصبح امرا عاما
و عرفا و تقليدا و مظهرا عاديا في الكثير من المدائن الجزايرية
في قريتها العكس تماما
يرون الامر من قلة الرجولة و نوع من تحكم الزوجة في زوجها
و تسلطها و يعملون ذالك تخفيا ههههه و خفية و خيفة
انا شخصيا لا اجد حرجا في مرافقة الزوجة
ليس لغاية التسوق او لأمر بائن بل اراه نوعا من التنزه
و تغيير الجو على الزوجة التي جل وقتها في البيت
و مع الأولاد فكلما كانت الفرصة تكن جولة و لو خفيفة
بدون شراء لكن متنفس و هدية بسيطة للكريمة
انتم اهل اللمة بصدق و بصراحة
ما رأيكم