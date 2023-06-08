اشرب الماء في الوقت الصحيح

4 أكواب ماء عند الاستقاظ من النوم





1كوب الماء

قبل وجبة الطعام

يساعد على الهضم



1كوب ماء

بعد ساعة من الوجبة

يساعدلا تشربي خلال لاكل



1كوب من الماء

قبل الاستحمام

يساعد على خفظ ضغط الدم



1كوب واحد

قبل النوم

لتجنب السكتة الدماغية

والنوبات القلبية