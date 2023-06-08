اشرب الماء في الوقت الصحيح

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,169
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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4 أكواب ماء عند الاستقاظ من النوم


1كوب الماء
قبل وجبة الطعام
يساعد على الهضم

1كوب ماء
بعد ساعة من الوجبة
يساعدلا تشربي خلال لاكل

1كوب من الماء
قبل الاستحمام
يساعد على خفظ ضغط الدم

1كوب واحد
قبل النوم
لتجنب السكتة الدماغية
والنوبات القلبية

 

المرفقات

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