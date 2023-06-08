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اشرب الماء في الوقت الصحيح
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
4 أكواب ماء عند الاستقاظ من النوم
1كوب الماء
قبل وجبة الطعام
يساعد على الهضم
1كوب ماء
بعد ساعة من الوجبة
يساعدلا تشربي خلال لاكل
1كوب من الماء
قبل الاستحمام
يساعد على خفظ ضغط الدم
1كوب واحد
قبل النوم
لتجنب السكتة الدماغية
والنوبات القلبية
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