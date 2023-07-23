سلفي صغير ما نحجبش منه

السلام عليكم اخواني و اخواتي

اليوم تعمر قلبي من اخت زوجي التي تعتقد ان حجابي امام سلفي البالغ من العمر 21 سنة امر مبالغ فيه بما ان عمري 39 سنة مع العلم انه في صغره اي سلفي هذا كنت احممه عادي فقد كان يدرس بالسنة الاولى ابتدائي لكن عندما كبر اتى ليسلم علي كالعادة ضحكت و قلت له الله يبارك خويا عاد راجل منا و هاك غير نسلمو بالكلام ضحك هو ايضا و انتهى الموضوع لكن اخته تعتقد انه امر محرج و يدل على تفلسف زائد مني لاني اعتقد ان سلفي الصغير هذا سينظر الي و استهزأت بي قائلة انه لا ينظر الى العجائز اللواتي في سني و يجب علي تحسين نيتي و ازالة هذا التفكير المتسخ من عقلي

هي في ال28 من عمرها تزوجت حديثا و تسكن مع عائلة زوجها و زوجها له اخ يبلغ من العمر 20 سنة بطول و عرض الباب ما شاء الله تقول عنه انه صغير و لا تتحجب منه

الصراحة خلات دمي فاير لانها وصفت تفكيري بالمتسخ

واش رايكم حيرتني كفاش نرد عليها مع العلم ان زوجها نفسه كان يشتكي من زوجة اخيه التي لا ترتدي الحجاب امامه و ان هذا الوضع كان سبب طلب امه من اخيه ان يأخذ زوجته و ينتقلا الى بيت منفرد

والله ما فهمت الانسانة هذي نعرف اللي يغلط مع ربي يقول انا مخطئ و ان شاء الله ربي يغفرلي و يتوب عليا بصح اللي يقول كلامي صح و الدين غالط يعجزوك العباد هذو

اليكم الخط